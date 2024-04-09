Eid al-Fitr: Was bedeutet das Zuckerfest zum Ende des Ramadan?

Der Monat Ramadan neigt sich dem Ende zu. Nach dieser Fastenzeit feiern Muslime ab dem 20. März auf der ganzen Welt das Zuckerfest. Doch was hat es damit eigentlich auf sich?
Seit dem 18. Februar begehen auf der ganzen Welt Muslime den Fastenmonat Ramadan, der neunte Monat im islamischen Mondkalender. Während dieser Zeit sollen Muslime nach Möglichkeit (Ausnahmen gibt es immer) von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Essen und Trinken, Genussmittel und Sex, verzichten. Die Zeit des Ramadan und das damit verbundene Fasten gehören zu den fünf Säulen des Islam.