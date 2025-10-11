Eichsler Lokalgeschichte: Nur ein Feldkreuz ist geblieben

Was steckt hinter dem Feldkreuz am Sträßchen zwischen Nieder-Eichsel und Ottwangen? Was hat sich hier „auf Festnau“ zugetragen? Eine Wanderung mit etwas anderem Blick.
Nichts, aber auch wirklich nichts mehr erinnert an den Festnau-Hof, der dort – wohl ein paar Meter rechts unterhalb des Feldkreuzes – bis kurz vor 1900 gestanden hat. Keine Vertiefungen im Boden, keine Mauerreste – einfach nichts. Nur dann und wann, wenn die Pflugschar das Erdreich des abschüssigen Feldes aufbricht, kommt vereinzelt noch mal ein größerer Wackerstein hervor und erinnert daran, dass hier einst gelebt, geliebt, gearbeitet, geboren und gestorben wurde.