Wetter macht es haarigen Raupen in Calw schwer

1 Die Härchen der Raupe lösen bei Menschen allergische Reaktionen bis hin zu Atemwegsbeschwerden aus. Foto: Gentsch/dpa

Eichenprozessionsspinner sind in vielen Gegenden Deutschlands auf dem Vormarsch. In Calw bleibt die große Plage dieses Jahr aus. Doch gebannt ist das Problem deshalb nicht.

Calw - Mit Eichenprozessionsspinnerraupen ist nicht gut Kirschen essen – ohnehin bevorzugen sie, wie der Name schon sagt, Eichenbäume. Von denen gibt es in Calw sowie im Rest Baden-Württembergs zwar reichlich, doch die großen Schwierigkeiten mit den Tieren blieben dieses Jahr bislang aus. "Die erste Generation war kaum und die zweite sehr gering aufgetreten, was sicher der diesjährigen Wetterlage zugeschlagen werden kann", erklärt Markus Mosdzien, Umweltbeauftragter der Stadt Calw. Die Tierchen mögen es gerne warm und trocken. Eine Wetter-Kombination, die diesen Sommer bekanntlich noch nicht allzu oft eingetreten ist.

