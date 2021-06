2 Die schwarz-grauen Raupen mit den langen, weißen Haaren können zum Gesundheitsrisiko werden. Foto: Gentsch

Die immer wärmeren Sommer haben in den vergangenen Jahren zu einer Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners in der Region geführt. Auch im Geislinger Stadtgebiet mussten mehrfach von den giftigen Raupen befallene Bäume abgesperrt oder gar gefällt werden.

Geislingen - Im vergangenen Jahr wurden zwei Mal Vorkommen der Krabbeltiere gemeldet, im laufenden noch keine. Üblicherweise treten die Raupen und die Nestgespinste im Frühsommer auf, von Mai bis Juli.

In solchen Fällen werden häufig die örtlichen Feuerwehren informiert. Sie sperren die betroffenen Einzelbäume oder Baumgruppen ab. Denn der Kontakt mit den Raupen oder auch nur ihren giftigen Härchen kann nicht nur unangenehm, sondern sogar gesundheitsschädlich sein.

Im Gegensatz zu früher werden die Raupen und ihr möglicherweise Allergien auslösendes Gespinst jedoch in aller Regel nicht mehr von der Feuerwehr entfernt, berichtet der Geislinger Gesamt-Kommandant Marc Brobeil. Denn auch die Einsatzkräfte sind durch die giftigen Brennhärchen in ihrer Gesundheit gefährdet.

Raupen abflammen

Ohnehin kann die Feuerwehr nicht viel mehr machen, als die Raupen abzuflammen. Und selbst wann man mit Atemschutzgeräten arbeitet, ist nachher eine aufwendige Reinigung der Ausrüstung notwendig: Da die Brennhärchen mit Widerhaken versehen sind, bleiben sie in Textilien wie den Feuerwehruniformen leicht hängen.

Deshalb bedürfe es Spezialisten, um die Eichenprozessionsspinner zu entfernen, sagt Brobeil: Spezialisierte Schädlingsbekämpfer verfügen nach seinen Angaben über die notwendige Ausstattung und geeignete Schutzkleidung für diese Aufgabe. In der Regel kämen die Mitarbeiter der Spezialfirmen auch zügig, um Nester und Raupen der Eichenprozessionsspinner zu entfernen. Es gibt aber Ausnahmen, in denen die Geislinger Feuerwehr sofort kommt, um zu helfen: dann nämlich, wenn die Raupen auf dem Gelände von oder nahe bei Kindergärten und Schulen nisten und damit die Gesundheit von Schulkindern bedrohen.

Nistende Eichenprozessionsspinner sind an ihren Nestern aus feinem Gespinst zu erkennen, die direkt am Stamm oder in den Astgabeln von Eichen kleben. Die Raupen machen sich von dort aus wie in einer Prozession, Tier an Tier aneinander, auf die Suche nach Futter.

Giftige Härchen

Die grau bis schwarz gemusterten Raupen tragen auf ihrem Rücken weiße, so genannte Brennhaare. In ihnen befindet sich das Eiweißgift Thaumetopoein, das bei Menschen Quaddeln, Hautentzündung und Knötchen auslösen, aber auch schwere allergische Reaktionen verursachen kann.

Die Brennhaare des Eichenprozessionsspinner brechen bei direktem Kontakt, können sich aber auch durch Wind lösen. Außerdem bleiben sie nach der Häutung der Raupen in den Nestern und lagern sich am Fuß der befallenen Bäume ab. Da die giftigen Härchen am Ende mit Widerhaken bestückt sind, bleiben sie leicht in Kleidungsstücken hängen und lassen sich nur schwer entfernen.

Spaziergänger und Radfahrer sollten wegen Eichenprozessionsspinnern abgesperrten Bäumen fern bleiben. Die Raupen selbst und auch die verlassenen Gespinste sollte man nicht berühren.

Bei Symptomen sollte man zum Arzt gehen

Wer dennoch mit Raupenhaaren in Kontakt gekommen ist, sollte sich umziehen und duschen. Bei Symptomen wie den genannten Hautausschlägen, Juckreiz, Atemschwierigkeiten, Fieber, Gleichgewichtsstörungen, Schwindel und Müdigkeit sollte man zum Arzt gehen.

Die Bekämpfung der Raupen sollte man Fachleuten wie Schädlingsbekämpfern überlassen. Falls man in der freien Natur ein Nest der giftigen Raupen sichtet, informiert man am besten das zuständige Ordnungsamt.