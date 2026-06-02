Eichenprozessionsspinner: Gefährliche Raupen auf dem Vormarsch in Geislingen

Die Brennhaare des Eichenprozessionsspinners können Hautreizungen und Atemwegsbeschwerden auslösen. Wo die Raupen in Geislingen auftreten und wie die Stadt dagegen vorgeht.
Die Gefahr hat sich im Stillen in Geislingen ausgebreitet: Der Eichenprozessionsspinner ist wieder da. Mit den frühsommerlichen Temperaturen kehrt die Raupenplage zurück. Während die ausgewachsenen Nachtfalter für Menschen ungefährlich sind, stellen die Larven ein Gesundheitsrisiko dar: Ihre feinen Brennhaare enthalten ein Nesselgift, das Hautreizungen, Augenentzündungen und Atemwegsbeschwerden auslösen kann. Seit dem 1. Juni sind Absperrbänder um Eichen am Geislinger Friedhof, auf dem Freibadgelände und im Schlossgarten gespannt. Hinweisschilder warnen vor den Raupen.