Eichenhof in Grosselfingen: Warum sonntags Eier im XL-Format besonders gefragt sind

1 Michael Oesterle (links) erklärt den Teilnehmern der Bauernhofführung Hintergründe zu seinem Betrieb. Foto: Roth

Je nach Wochentag unterscheidet sich die Nachfrage verschiedener Eiergrößen, die rund 40 Rinder fressen mehrere Tonnen Futter über den Winter. Diese und weitere Einblicke bot jüngst die Familie Oesterle auf ihrem Bioland-Betrieb Eichenhof in Grosselfingen.









Seit diesem Jahr bietet die Volkshochschule Hechingen in Kooperation mit dem Landwirtschaftsamt des Zollernalbkreises die Themenreihe „Nachhaltigkeit in der Ernährung“ an. Diese wird gefördert durch das Ministerium für Ernährung, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg im Rahmen des Programms Ernährungsbildung für Erwachsene und Familien. Ein Teil davon war jüngst eine Hofbesichtigung auf dem Biolandbetrieb Eichenhof in Grosselfingen.