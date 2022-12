1 Der FC 08 Villingen (links) gehört beim Eichberg-Cup zu den Stammgästen. Unser Bild zeigt eine Spielszene aus dem Jahr 2019 gegen den VfB Stuttgart. Foto: Herrmann

Nach zweijähriger Coronapause ist der 11. Eichberg-Cup für U15-Nachwuchsmannschaften der "SG Förderverein Kickers Schwarz-Gelb", der sich aus den Fußball-Jugendabteilungen des SV Fützen und VfL Riedböhringen zusammensetzt, wieder hochkarätig besetzt.















Neben sechs Vertretern aus der 1. Bundesliga vervollständigen weitere prominente Teams aus der Schweiz und Österreich das erlesene Teilnehmerfeld. 15 Mannschaften werden am Samstag und Sonntag (10. und 11. Dezember) in der Blumberger Sporthalle um den Eichberg-Cup kämpfen.

Die Teilnehmer

Die namhaften Nachwuchsteams werden sich bei diesem Hallenturnier im Spiel mit der attraktiven Rundumbande sicher mit großer Spielfreude präsentieren. Aus der Bundesliga sind mit Titelverteidiger VfB Stuttgart, Dauergast SC Freiburg, dem FC Augsburg, der TSG 1899 Hoffenheim, RB Leipzig sowie Bayer Leverkusen gleich sechs Teams von Erstligisten auf dem Hallenparkett vertreten. Mit dem 1. FC Kaiserslautern sowie dem Karlsruher SC sind zudem aus der 2. Liga zwei weitere Traditionsvereine am Start. Aus der Schweiz sind der mehrfache Meister Grasshopper Club Zürich, der FC Winterthur sowie Partnerverein FC Schaffhausen am Ball. Mit dem österreichischem Vorzeigeclub RB Akademie Salzburg, der zuletzt 2019 den dritten Rang belegte, stellt sich weiter einer der interessantesten Ausbildungsvereine Europas in der Blumberger Halle vor.

Der FC 08 Villingen vertritt die Region

Schon zahlreiche heutige Bundesliga-Spieler sorgten mit ihrer Spielkunst in der Eichbergsporthalle für Aufsehen. Auch in diesem Jahr werden sich etliche Profis von morgen in Blumberg vorstellen. Aus der Region gehört der U15-Nachwuchs des FC 08 Villingen zu den Stammgästen.

Der Spielplan

Wenn am Samstag, 10. Dezember, mit der Eröffnungsspiel zwischen dem FC 08 Villingen und den Grasshoppers um 11 Uhr der erste Anpfiff erfolgt, wird die Begeisterung wohl wieder keine Grenzen kennen. Zwölf Clubs qualifizieren sich dann für die Zwischenrunde. In vier Dreiergruppen werden diese Mannschaften am Sonntag ab 9 Uhr die Viertelfinal-Teilnehmer ermitteln. Über die beiden Halbfinalspiele ist das große Finale am Sonntag auf 13.58 Uhr angesetzt. 2019 setzte sich der VfB Stuttgart im Endspiel gegen Zürich knapp durch.

Das sagt der Gründer

"Auch nach der Coronapause ist es uns wieder gelungen, den Eichberg-Cup super zu besetzen", freut sich Joachim Jakob, der Gründer und Vorsitzende der SG, riesig auf das große Fußballevent. Diese Veranstaltung habe sich in dieser Altersklasse zu einem der etabliertesten Nachwuchsturniere in Deutschland entwickelt.

Die Vorrundengruppen

Gruppe A: FC 08 Villingen, Karlsruher SC, SSV Ulm, FC Augsburg, Grasshopper Club Zürich.

Gruppe B: RB Leipzig, 1.FC. Kaiserslautern, TSG 1899 Hoffenheim, VfB Stuttgart, FC Winterthur.

Gruppe C: SC Freiburg, FV Lörrach-Brombach, RB Akademie Salzburg, Bayer 04 Leverkusen, FC Schaffhausen.

Die bisherigen Turniersieger

2010: FV Ravensburg, 2011: SC Freiburg, 2012: 1. FC Nürnberg, 2013: SpVgg Greuther Fürth, 2014: 1. FC Nürnberg, 2015; RB Leipzig, 2016: FC Augsburg, 2017: TSG 1899 Hoffenheim, 2018: Bayer 04 Leverkusen, 2019: VfB Stuttgart.