Es war der erste Ehrungsempfang der Gemeinde Kippenheim nach dreijähriger Coronaabstinenz, der erste Ehrungsempfang nach der neuen Ehrungsordnung, die seit dem 25. Mai in Kraft getreten ist, und der erste Ehrungsempfang im neuen Bürgerhaus. Ein Triple, das schon deswegen einzigartig und kaum noch zu toppen ist – wären da nicht die Menschen, denen zu Ehre dieser Empfang ausgerichtet wurde.

Bürgermeister Mathias Gutbrod zeigte sich erfreut, in diesem Jahr besonders viele Menschen ehren zu dürfen, die sich in die Gemeinschaft eingebracht haben. Die Ehrungen sollen zeigen, dass der Einsatz gesehen, geschätzt und nun auch gewürdigt wird. Besonders erfreulich sei es, dass unter den zu Ehrenden auch sehr viele junge Menschen seien, die Trainingseinheiten und Übungsabende absolviert hättenen, um ein gestecktes Ziel zu erreichen. „Die Ehrung am heutigen Abend soll nicht nur diese Leistung würdigen, sondern auch andere dazu animieren, sich im Ehrenamt zu engagieren“ setzte Gutbrod ein Statement. Kippenheim dürfe sich zweifelsohne als vereinsfreundliche Gemeinde mit einer unglaublichen Bandbreite verschiedenster Vereine bezeichnen. „Genau das macht unsere Gemeinde aus“, betonte Gutbrod.

Blutspenderehrung: Ein Erwachsener darf sechs Mal im Jahr Blut spenden. Richard Eichhorn und Reinhard Maier bringen es jeweils auf die stolze Zahl von 150 Blutspenden und leisteten somit einen großen Dienst an der Allgemeinheit. Ludwig Hurst und Britta Hiller vom DRK überreichten die Goldene Blutspendernadel mit Goldenem Kranz und der eingravierten Spendenzahl als Anerkennung für diese außergewöhnliche Leistung.

Die Blutspender wurden von Bürgermeister Matthias Gutbrod (erster von links) ausgezeichnet. Foto: Schillinger-Teschner

Sportlerehrung: Viele Einzel-Sportler und Mannschaften aus Kippenheim waren regional, überregional und europaweit bei den Besten dabei. Enie Osigus kletterte bei den Special Olympics 2020 beim Skifahren (Kategorie Gleiten) auf Platz zwei der Siegertreppe.

Foto: Schillinger-Teschner

Feuerwehrehrung: Bereits im Rahmen der Hauptversammlung der Feuerwehr Kippenheim sollte Otto Hebding für seine langjährigen Verdienste zum Wohle der Allgemeinheit in einem besonderen Maß geehrt werden. Krankheitsbedingt wurden diese Ehrungen zurückgestellt und nun im Rahmen des Ehrungsempfangs der Gemeinde in einem größeren Rahmen vorgenommen. Otto Hebding ist 1971 in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten und kann auf eine beeindruckende Laufbahn zurückblicken, führte Feuerwehr Kommandant Andreas Hurst in seiner Laudatio aus. Lehrgänge als Gruppenführer, Zugführer und Maschinist wurden erfolgreich absolviert. Zahlreiche Ehrenzeichen und Leistungsabzeichen bekundeten sein Engagement. Hebding war von 1985 bis 2007 Abteilungskommandant der Feuerwehr Kippenheim und von 1990 bis 2014 Kommandant der Gesamtwehr. In dieser Eigenschaft zeichnet Otto Hebding für den Bau des Schlauchturmes und den Anbau am Feuerwehrgerätehaus verantwortlich. Mehrere Feuerwehrfahrzeuge sind unter seiner Regie angeschafft worden. Auch war der Aufbau der interkommunalen Feuerwehrarbeit in Verbindung mit der Nachbargemeinde Mahlberg maßgeblich der Verdienst von Hebding.

In Würdigung dieser Verdienste wurde Otto Hebing mit dem Deutschen Feuerwehr Ehrenkreuz in Gold ausgezeichnet. Auf Vorschlag des Feuerwehrausschusses hat der Gemeinderat der Gemeinde Kippenheim Hebding für seine Verdienste für das örtliche Feuerwehrwesen zum Ehrenkommandanten der Feuerwehr Kippenheim ernannt.

Die Ehrungen der Gemeinde Kippenheim

Feuerwehr-Leistungsabzeichen Bronze:

Bastian Maier, Noah Fuchs, Florian Kiser. Feuerwehr-Leistungsabzeichen Silber (Feuerwehrkameraden Schmieheim und Mahlberg):

Arne Claßen, Dominik Studer, Bastian Zehnle, Felix Obergföll, Florian Ips, Gero Teichel, Jürgen Keller, Lukas Spanjer, Martin Bürkle, Moritz Weber, Robin Gottlieb, Roland Meier, Sascha Gruninger, Stefan Waldinger. Feuerwehr-Ehrenkommandant:

Otto Hebding

Blutspender:

Tanja Bürkle, Susanne Eble, Georg Frenk, Christine Haist, Vanessa Preschle, Anna Preschlem, Julia Renz (10 Blutspenden); Jannik Blank (20 Blutspenden ); Uwe Heimburger, Hans-Friedrich Siefert (50 Blutspenden ); Siegmar Kupfer, Ursula Mangels (125). Richard Eichhorn, Reinhard Maier (150 Blutspenden ).Musiker-Leistungsabzeichen:

Felix Kölble, Philipp Jörger, Tim Teutsch (Bronze); Leon Bock (Gold). Grünpaten:

Karl Rest, Gabriele und Peter Störk, Martina und Jürgen Vetter, Clemens Hebding, Beate Jörger-Hoffmann, Gerhard Burg, Eleni Spiekermann, Volker Meier, Susanne Gaß, Emilie Foßler, Wilma Patzwald, Ulrike und Santo D´Eugenio. Sportler:

Anna Schätzle (Reiten), Laurin Hurst (Schützensport), Finn Roth (Tischtennis), Pia Meinzer (Tischtennis), Nick Leuthner (Faustball), Elias Kruschka (Faustball), Nina Leuthner (Faustball), Enie Osigus (Skifahren), Klaus Hurst (Schützensport), Michaela Gottlieb (Schützensport) Monja Zähringer (Schützensport), Waltraud Tutzauer, Bernd Kreidler, Martina Schottmüller, Christoph Rauber, Frank Steigleider, Hans Decoux (Schützensport, Sommerbiathlon), Ramona Vogelbacher (Schützensport). Mannschaften:

Schützenverein 25 m Perkussionspistole, Schützenverein 25 m KK Sportpistole Damen I, TC Mahlberg-Kippenheim Herren 30, TC Mahlberg-Kippenheim Herren 40, TTV Schmieheim Damen, TTV Schmieheim Herren III, TTV Schmieheim Jungen U15, TTV Schmieheim Herren I, TV Kippenheim Volleyballmannschaft Herren.