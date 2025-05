Ehrungsabend in Vöhrenbach: Engagement für Gemeinschaft gewürdigt

„Das ehrenamtliche Engagement hat Vorbildfunktion in unserer Stadt. Ehrenamtliche meistern die Gegenwart und sind gleichzeitig auf künftige Entwicklungen eingestellt“, betonte Bürgermeister Heiko Wehrle bei der Begrüßung der Gäste beim offiziellen Ehrungsabend der Stadt Vöhrenbach in der Festhalle. Im Mittelpunkt standen dieses Mal sportliche Erfolge und die Jugendarbeit in der Feuerwehr.

Dieser „Abend des Ehrenamts“ sei ein würdiger Anlass, um Dank und Anerkennung für ehrenamtliches Engagement auszusprechen, Erfolge zu würdigen, aber auch um gemeinsam zu feiern und sich auszutauschen. Dieser hohe ehrenamtliche Einsatz der Bürger sei sehr zu schätzen. Denn das Ehrenamt trage in hohem Maße dazu bei, dass man als Stadt konkurrenzfähig bleibt.

Dies gelte besonders in Zeiten schwieriger Finanzen, in denen man immer wieder Bürger brauche, die freiwillig und gerne Aufgaben übernehmen und mittragen. Ein Beispiel für dieses „Kümmern“ sei das Schwimmi. Hier müssen möglicherweise bald große Aufgaben bewältigt werden, und dies nicht nur bei der Sanierung, sondern auch in den Folgejahren.

Großen Beifall der Gäste in der Festhalle gab es für die Jugend des Turnvereins, die mit einem Schauturnen begeisterte. Foto: Stefan Heimpel

Es gebe viele weitere Beispiele von ehrenamtlichem Engagement von der Pflege der Wanderwege über die Linachtalsperre und das Uhrmacherhäusle bis zur Jugendarbeit in den Vereinen. Der Abend mit einem geselligen Miteinander sei ein Dank für das Engagement zum Wohle der Gemeinschaft. Um genügend Zeit zu haben, wurden die Ehrungen auf einzelne Bereiche beschränkt. Die musikalische Umrahmung übernahm der Musikverein Urach unter Leitung von Philipp Schönstein.

Für das leibliche Wohl sorgten die Landfrauen oberes Bregtal mit einem reichhaltigen Buffet. Gleich zu Beginn gab es einen besonderen Höhepunkt: Die Jugend des Turnvereins unter Leitung von Sonja Francic begeisterte mit einem vielseitigen Schauturnen.

Sportliche Leistungen

Im ersten Teil der Ehrungen würdigte Wehrle sportliche Leistungen. Es seien Sportler, die durch hohe Disziplin und Engagement gezeigt haben, was erreichbar ist. Auch ohne Sieg und Titel gelte das olympische Motto: „Dabeisein ist alles, nicht nur Leistung zählt“. Für die Erfolge seien die Eltern, die ihre Kinder viele Jahre auf diesem Weg begleiten, von großer Bedeutung, ebenso wie Trainer, Jugendwarte, Sportlehrer und Vereinsführer.

Bei der Jugend wurde mit der Bronzemedaille Vincent Andris vom Skiclub Urach für den vierten Platz in der Gesamtwertung des Schwarzwälder Mountainbikecups ausgezeichnet. Ebenso im Bereich Mountainbike vom Skiclub Urach wurden mit Silber geehrt: Daniel Vogt für den dritten Platz in der deutschen Enduromeisterschaft, Bernd Haberstroh für den siebten Platz bei der Europameisterschaft Downhill und Matthias Bettinger für den fünften Platz im Mountainbikemarathon in Belgien.

Hohe Disziplin und Engagement

Im Bereich Wintersport geehrt wurde vom Skiclub Urach Daniela Maier mit Gold für ihre vielen Erfolge, angefangen von Bronze bei den Olympischen Spielen in Peking oder dem Weltcup-Sieg im Ski Cross in dieser Saison. Ebenso mit Gold ausgezeichnet wurden vom Skiclub Vöhrenbach die Skilangläufer Linda Becker (beim Master Worldcup an einem Wochenende gleich vier Mal ein erster Platz) und Manuel Becker für einen ersten Platz und weitere Medaillenränge beim Master Worldcup und den Sieg bei den Herren 31 bei den deutschen Meisterschaften. Ebenfalls mit Silber geehrt wurden Manfred King und Hermann Dotter, die das Sportabzeichen mehr als 20 Mal abgelegt haben. Wehrle machte auch Werbung für die Teilnahme am Sportabzeichen.

Eine Ehrung gab es für die Teilnehmer mit den meisten gefahrenen Kilometern beim Stadtradeln 2024: Elmar Burkhart (1251 Kilometer), Siegfried Willmann (1055) und Hermann Späth (1008).

Stark vertreten war auch die Feuerwehr. Gesamtkommandant Ralf Heizmann und der Vöhrenbacher Abteilungskommandant Oliver Schrenk waren auf Kreisebene mit dem Ehrenkreuz in Bronze des Deutschen Feuerwehrverbands ausgezeichnet worden. Zudem wurde die Bedeutung der Jugendarbeit hervorgehoben, die den Nachwuchs der aktiven Wehr sichert. Die Bedeutung der Feuerwehr steige immer mehr, die Aufgaben nehmen zu. Geehrt wurden so Jugendwart Moritz Winker von der Vöhrenbacher Wehr mit den Jugend-Ausbildern Raimondo Di Mino, Robin Ohnesorg, Tim Nägele, Fabian Feiß, Edgar Schwörer, Nick Schwörer, Manuel Kleiser, Carsten Goldmann, Marcel Capaci und Andreas Weisser.

Eine besondere Ehrung gab es für Andrea Löhle, die seit mehr als 30 Jahren im Vorstandsteam des Skiclubs aktiv ist, bereits 24 Jahre als Vorsitzende. Bürgermeister Heiko Wehrle zeichnete sie im Namen des Ministerpräsidenten mit der Landesehrennadel aus. Foto: Stefan Heimpel

Den Abschluss bildete die besondere Ehrung mit der Landesehrennadel, die das Land Baden-Württemberg als Dank und Anerkennung für ehrenamtliches Engagement in Vereinen oder Organisationen vergibt. Die Landesehrennadel mit Urkunde, unterschrieben von Ministerpräsidenten Kretschmann, konnte Bürgermeister Wehrle an Andrea Löhle vom Skiclub Vöhrenbach überreichen. Seit 1992 ist sie ununterbrochen im Vorstandsteam tätig. Zuerst vier Jahre als Beisitzerin, dann sechs Jahre als zweite Vorsitzende. Seit 2001 bis heute ist sie Vorsitzende. Wehrle zählte viele Aktivitäten von Löhle auf, wie eine Reihe von Veranstaltungen, die unter ihrer Regie etabliert wurden.