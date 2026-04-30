Ehrungsabend in Vöhrenbach: Diese Menschen sind spitze in Sport und Ehrenamt

Bürgermeister Heiko Wehrle eröffnete die Ehrungen mit dem Sportnachwuchs. Vincent Andris (Skiclub Urach) erhielt für Platz drei beim Schwarzwälder Mountainbike-Cup die Bronzemedaille. Vier Ehrungen gab es für den Kraftsportverein. Die Silbermedaille erhielten Luca Pfaff für Platz sechs bei den Deutschen Meisterschaften und Ben Rieder für Platz fünf bei den Süddeutschen Meisterschaften. Zweimal Gold gab es für die Brüder Lukas (11 Jahre) und Robert Miuti (9). Neben Titeln in Deutschland holten beide bei den rumänischen Landesmeisterschaften Gold.

Bei den Erwachsenen erhielten im Bereich Mountainbike vom Skiclub Urach Anja Schwär und Daniel Vogt die Silbermedaille für Spitzenplätze bei überregionalen Wettkämpfen. Matthias Bettinger erhielt die Goldmedaille für Platz vier beim Gravel Weltcup und den fünften Platz bei den Marathon-EM. Nicht zu vergessen Daniela Maier mit ihrer olympischen Goldmedaille im Skicross. Sie erhielt in Abwesenheit zum olympischen Gold noch das Vöhrenbacher Gold. Ebenfalls mit Gold geehrt wurden die beiden Langläufer vom Skiclub Linda Becker (erster und dritter Platz Senioren-WM) und Manuel Becker (Platz drei, vier und fünf bei der Senioren-WM). Schließlich erhielt Denis Agar vom Kraftsportverein die Bronzemedaille für Platz sieben bei den deutschen U20-Meisterschaften.

Unermüdliche Blutspender

Gemeinsam mit Sisi Hofmeier-Duttlinger und Lars Braun vom DRK zeichnete der Bürgermeister folgende Blutspender aus: für zehn Spenden Kilian Mahler, Anna-Lena Neininger und Sabrina Willmann. Für 25 Spenden Cem Cevik, Andreas Möller, Monja Preisinger, Nikolaus Scherzinger, Andrea Weißer und Fabian Weißer. Für 50 Karin Böhler und Kathrin Kern. Für 75 Wilfried Heizmann und Reinhard Pfaff.

Schließlich galt es Mitglieder der Feuerwehr zu ehren, die selbstlos für das Leben anderer einstehen. Geehrt wurde die Drohnengruppe, die Pionierarbeit leiste. Hier wurden geehrt Jonas Blessing, Claus Dold, Ralf Scherzinger, Michael Stifter, Yannick Ketterer, Jannic Dold und Abteilungskommandant Oliver Schrenk.