Ehrungsabend in Vöhrenbach: Diese Menschen sind spitze in Sport und Ehrenamt

Von sportlichen Höchstleistungen bis zu selbstlosem Einsatz. Vöhrenbach würdigt jene, die mit Leidenschaft, Mut und Herzblut über sich hinauswachsen.
Bürgermeister Heiko Wehrle eröffnete die Ehrungen mit dem Sportnachwuchs. Vincent Andris (Skiclub Urach) erhielt für Platz drei beim Schwarzwälder Mountainbike-Cup die Bronzemedaille. Vier Ehrungen gab es für den Kraftsportverein. Die Silbermedaille erhielten Luca Pfaff für Platz sechs bei den Deutschen Meisterschaften und Ben Rieder für Platz fünf bei den Süddeutschen Meisterschaften. Zweimal Gold gab es für die Brüder Lukas (11 Jahre) und Robert Miuti (9). Neben Titeln in Deutschland holten beide bei den rumänischen Landesmeisterschaften Gold.