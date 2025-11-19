Ehrungsabend in Schopfheim: Die Stadt Schopfheim dankt für Einsatz

Bürgermeister Dirk Harscher begrüßte die Gäste und die Hauptpersonen des Abends in der restlos gefüllten Kirche St. Agathen. Er sagte: „Wir möchten Sie in einer besonders würdigen Umgebung für Ihr Engagement ehren und Ihnen danken“. Für die musikalische Umrahmung sorgten fünf Schüler der Musikschule Mittleres Wiesental mit ihrem Lehrer Rafael Lobo, die anspruchsvolle klassische Stücke von Gilberto Mejias und Orlando Cardozo präsentierten.

Zahlreiche Blutspender werden geehrt Ehrung der Blutspender mit dem DRK-Vorsitzenden Simon Redling (r.). Foto: Gudrun Gehr Zuerst waren die Blutspender dran, die Moderation der Ehrung erfolgte durch Simon Redling als Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Schopfheim. Er informierte, dass das DRK Schopfheim pro Jahr fünf Blutspende-Termine anbietet. Der nächste Termin des DRK Schopfheim ist am 15. Dezember in der Stadthalle Schopfheim. Harscher übergab jeweils Urkunden und Ehrennadeln in Gold für zehnfaches Blutspenden. Weiter gab es für einige Spender Ehrennadeln in Gold mit goldenem Lorbeerkranz und eingravierter Spendenzahl 25, Ehrennadeln in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 50. Für respektable 75 Spenden gab es Ehrennadeln in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl samt Ehrenurkunden. Vier Spender, Iris Frommhold-Bender, Franz Itzin, Karin Nägelin und Matthias Rehm durften die seltene Ehrung in Empfang nehmen.

Bürgerschaftliches Engagement ausgezeichnet

Harscher moderierte die Ehrungen für Bürgerschaftliches Engagement. Die zu Ehrenden erhielten vom Rathauschef die Silberunze der Stadt Schopfheim und eine Ehrenurkunde.

Zunächst stand die Betreuung des Bücherschrankes auf dem Marktplatz unter der Lenk-Plastik im Blickpunkt. Harscher sagte: „Dieser ist aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken“. Zur Ehrung wurden die Eheleute Brigit und Henning Uhlich von den Freien Wählern Schopfheim vorgeschlagen, die den Bücherschrank seit zehn Jahren kontrollieren, säubern, bestücken und beschädigte und nicht geeignete Bücher entsorgen. Ebenfalls von den Freien Wählern wurde Evi Schwörer für den Bürgerpreis vorgeschlagen, die den Schrank ebenfalls bis Sommer 2023 betreute. Geehrt wurde ferner der zweite Vorsitzende des Tennisclubs Schopfheim, Alfred Brunnacker. Er ist maßgeblich am guten Zustand sämtlicher Anlagenteile des TC Schopfheim beteiligt. Dirk Harscher berichtete: „Sein außerordentliches Engagement führte von den arbeitsintensiven Plätzen samt ihrer Infrastruktur bis zum Clubheim mit der Warmwasserbereitung mittels PV Anlage“. Ebenfalls geehrt wurde Ellen Schröder-Tretzack, die sich seit 20 Jahren ehrenamtlich am Kinder- und Jugendtelefon des Kinderschutzbundes Schopfheim einbringt. Der Vorschlag erfolgte durch den Kinderschutzbund Schopfheim.

Bürgermeister Harscher betonte, dass Vorschläge zur Ehrung von jedem Bürger, jeweils zum 30. Juni des Jahres, eingebracht werden können. Die Abstimmung erfolgt über Ausschüsse des Gemeinderates. Vorschläge seien der Verwaltung stets willkommen.

Ehrung für erfolgreiche Sportler

Harscher teilte mit, dass sich die Ehrungsrichtlinien insoweit geändert haben, dass Silberunzen der Stadt nur bei Erfolgen von Deutschen Meisterschaften, Europa- oder Weltmeisterschaften ausgegeben werden. Nun kamen die Sportler der Stadt zu Ehren. Will man an der Masse erfolgreicher Athleten stellvertretend einige herauspicken, muss man zwangsläufig bei der ersten zu ehrenden Sportlerin stecken bleiben: Es handelte sich um das Nachwuchstalent, die siebenjährige Celia Deiss, die in Schopfheim wohnt, jedoch für die Ringgemeinschaft Hausen-Zell den sensationell zweiten Platz bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften im Ringen erlangte. Respektvoll übergab Harscher die Urkunde und schmunzelte: „Hoffentlich legst Du mich jetzt nicht aufs Kreuz“. Vom Tennisclub Schopfheim errang Arian Hasas den zweiten Platz der Baden-Württembergischen Meisterschaft U 18. Die Ehrung wurde von seinem Vater entgegengenommen, der Junior war wegen der Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften in Essen abwesend.

Der Rathauschef ehrt die siebenjährige Nachwuchs-Ringerin Celia Deiss für ihre sportlichen Erfolge. Foto: Gudrun Gehr

Unter der Flagge des TSG in der Altersklasse nahmen Dietmar Birgel und Ulrich Kriese bei den Landesmeisterschaften im Schwimmen erfolgreich teil. Großen Eindruck hinterließ ebenfalls der zehnjährige Alexander Bihlmann als starkes Nachwuchstalent des Motorsportclub Schopfheim, er ist Vize-Europameister im Motocross der Jugendklasse. Als Rennfahrer ist der Steppke bereits ein „alter Hase“. MSC-Clubpräsident Karlheinz Renner berichtete respektvoll: „Alexander hat in diesem Jahr 31 Rennen gefahren und war deshalb 25.000 Kilometer unterwegs“. Auch Alexander übernahm das Wort und hatte einen weisen Ratschlag für die Gäste parat: „Man muss einfach Gas geben. Aber es kann nicht jeder Weltmeister werden“.

Als Erst-, Zweit- und Drittplatzierte bei verschiedenen Wettkämpfen konnten die jungen Sportler der Turnerschaft Langenau die Ehrungen entgegennehmen. Sie waren wieder beeindruckend stark vertreten und hatten für ihre Erfolge ein üppiges Trainingspensum zu leisten.

Die Geehrten:

Blutspender:

Ibrahim Karakas, Rika Kremmer, Pascal Oldenburg, Björn Oßwald, Elias Rünzi, Matthias Rust, Sabine Schöffer, Kaja Steinebrunner, Anna-Lena Sutter und Salvatore Trito (je 10 Mal), Swetlana Ganz, Alen Hrnjic, Peter Hug, Vera Werner (je 25); Artur Bartsch, Francine Bühler, Georg jende, Bettina Klein und Tobias Klose (je 50), Iris Frommhold-Bender, Frank Itzin, Karin Nägelin und Matthias Rehm (75).

Bürgerschaftliches Engagement:

Birgit und Henning Uhlich, Evi Schwörer, Alfred Brunnacker und Ellen Schröder-Tretzack.

Sportler:

Boule Spielgemeinschaft „Le Cochonnet“: Matthias Laukart; RG Hausen-Zell: Celia Deiss; Tennisclub Schopfheim: Arian Hasas; TSG Schopfheim: Dietmar Birgel, Ulrich Kriese; MSC Schopfheim: Dennis Bahr, Alexander Bihlmann; Turnerschaft Langenau: Emelie Faucher, Jule Günzel, Sarah Löffler, Johann Burger, Gil Grossmann, Kristoffer Eck, Samuel Lerche, Jakob Schlageter, Joshua Alves Gezork, Jiayi Yang, Manon Faucher, Isabella Otte, Ida Rümmele, Julia Knab, Josua Lerche, Ben Winter, Rico Möglich, Johanna Otte, Heidi Schmidt, Helena Potratz, Sophie Winter, Lea Bächle, Nora Lerche, Louann Deitmer, Noga Grossmann, Marina Vutova, Zoe Marie Alves Gezork, Michael Selzer, Phil Bürger, Theo Burger, Simon Selzer, Jann Werner Schröder, Paul Eck, Kim Laura Bürger, Diana Heise, Marie Wassmer, Daniel Spitzer, Moritz Kuhnert und Nils Schmidt