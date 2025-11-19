Ehrungsabend in Schopfheim: Die Stadt Schopfheim dankt für Einsatz

Traditionell wurden beim jährlichen Ehrungsabend der Stadt Schopfheim wieder erfolgreiche Sportler, langjährige Blutspender und besonders engagierte Bürger im Ehrenamt ausgezeichnet
Bürgermeister Dirk Harscher begrüßte die Gäste und die Hauptpersonen des Abends in der restlos gefüllten Kirche St. Agathen. Er sagte: „Wir möchten Sie in einer besonders würdigen Umgebung für Ihr Engagement ehren und Ihnen danken“. Für die musikalische Umrahmung sorgten fünf Schüler der Musikschule Mittleres Wiesental mit ihrem Lehrer Rafael Lobo, die anspruchsvolle klassische Stücke von Gilberto Mejias und Orlando Cardozo präsentierten.