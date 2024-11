Ehrungsabend in Schiltach: Diese erfolgreichen Sportler wurden ausgezeichnet

1 Bürgermeister Thomas Haas (rechts) ehrte am Mittwoch mehr als 80 Sportler aus Schiltach. Foto: Dorn

Mit mehr als 80 erfolgreichen Sportlern platzte die Friedrich-Grohe-Halle beim Ehrungsabend am Mittwoch fast aus den Nähten.









Bürgermeister Thomas Haas wertete die Leistungdichte in seiner Laudatio als Beleg dafür, dass der vielzitierte Mangel an Bereitschaft, sich im Ehrenamt in den Vereinen zu engagieren, bislang an Schiltach vorbeigegangen sei. Vielleicht sei dieser Umstand aber auch dem Selbstverständnis der Schiltacher zu verdanken, die sich über die Sportvereine und die Musikvereine hinaus für die Gesellschaft engagierten, sei es im „Treffpunkt“, im sozialen Netzwerk oder innerhalb der „Blaulichtfamilie“ mit Freiwilliger Feuerwehr und Deutschem Rotem Kreuz.