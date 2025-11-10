Ehrungsabend in Rottenburg: Warum Arbeitgeber beim Bevölkerungsschutz eine wichtige Rolle spielen

Ohne Ehrenamtliche funktioniert der Bevölkerungsschutz nicht, doch auch Betriebe müssen mitspielen. Arbeitgeber wurden am Freitag in der Rottenburger Festhalle geehrt.
Der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl zeichnete 47 „ehrenamtsfreundliche Arbeitgeber im Bevölkerungsschutz“ aus. Diese Auszeichnung verleiht das Land Baden-Württemberg jährlich an Unternehmen, die den Beschäftigten ein Ehrenamt unter anderem bei der Feuerwehr, beim DRK oder bei den Technischen Hilfswerken (THW) ermöglichen.