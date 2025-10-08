Bürgermeister Hans Michael Burkhardt betonte in seinen Eröffnungsworten, welche erstaunlichen Talente und Potenziale in Jettingen beheimatet sind. Er freute sich auf hochkarätige Ehrungen im Bürgersaal des Gemeindezentrums Unterjettingen. „Der Erfolg ist in Jettingen zuhause, und die Preisträger bescheren der Gemeinde einen goldenen Herbst“, so der Bürgermeister voller Stolz. Manche ernten schon seit Jahren die Früchte ihrer Anstrengungen, Leistungen und ihres Engagements.

Erstmals im Kreis der zu ehrenden Einzelpersonen wurde der elfjährige Luka Gauß mit einer Urkunde der Gemeinde und mit Socken mit dem Aufdruck „Aktiv mit Jettinger Socken“ ausgezeichnet. Gelobt wurden seine herausragenden Leistungen im Baseball. Er erreichte den zweiten Platz beim DBV-Länderpokal Schüler-Baseball 2025 in Bonn. Luka stellte im Gespräch mit Bürgermeister Burkhardt das Baseball-Spiel vor.

Bereits mehrfach wurden die beiden weltweit erfolgreichen Schwestern Lou-Carlotta und Zoe Strohäcker für ihre Erfolge im Agility-Hundesport Agility geehrt. In einem Filmbeitrag wurden Stationen auf dem Weg zu den Weltmeister-Titeln beleuchtet.

Von Agility bis Feldbogen

Die 17-jährige Lou-Carlotta wurde 2024 deutsche Jugend-Vize-Meisterin, German-Open-Team-Siegerin 2025, Nordsee-Siegerin bei den Erwachsenen 2025, Gold-Weltmeisterin individual U 15 und Silber-Vize-Weltmeisterin im Team bei den Jugendweltmeisterschaften 2025 in Portugal.

Ihre 14-jährige Schwester Zoe wurde deutsche Jugend-Meisterin 2024, German-Open-Siegerin und Nordsee Jugendsiegerin 2025 und Jugend-Weltmeisterin bei den World-Agility-Open in Holland sowie Bronze-individual-Gewinnerin beim Jumping U19 bei der Jugendweltmeisterschaft 2025 in Portugal.

Geehrt wurde auch Enya-Rosa Siewert für ihren Erfolg als Vielseitigkeits-Jugendmeisterin samt Stilpreis. Johanna Lang erreichte für herausragende Leistungen im Fach Musik und außergewöhnliches Engagement im musikalischen Schulleben den Stober-Preis 2025.

Vom erfolgreichen Kleintierzuchtverein Jettingen wurden Sam Stähle, Gerhard Stähle, Wolfgang Kötzle und Peter Strohäker für ihre ausgezeichneten Hühner und Hähne geehrt.

Sechs Mitglieder der Feldbogengruppe Jettingen wurden für ihre Erfolge mit dem Jagd- und Langbogen ausgezeichnet: Vorsitzender Michael Haag, seine Ehefrau Andrea Haag, Roland Kastner, Rainer Bandel, Elisabeth Janthur und Hans-Günter Schnitzlein erreichten vordere Plätze und Meistertitel bei Regional-, Bezirks-, Landes- und Deutschen Meisterschaften.

Urkunden und Socken als Lohn

Die beste Einzelwertung und damit den 1. Platz beim Stadtradeln 2025 mit 1421 gefahrenen Kilometern in drei Wochen erreichte Niklas Hain. Geehrt wurde auch der VfL Oberjettingen für den ersten Platz in der Teamwertung beim Stadtradeln 2025 mit 21 885 geradelten Kilometern von 52 Mitgliedern samt Kapitän.

Die 13-köpfige Volleyball-Herrenmannschaft des VfL Oberjettingen wurde in der Saison 2024/25 Meister in der Bezirksklasse. Beim Tennisclub Jettingen stiegen die Juniorinnen U18 von der Bezirksstaffel 2 in die Bezirksstaffel 1 und die Damen 40 von der Staffelliga in die Verbandsstaffel auf.

Michael Koch und Julia Klein holten in der Mix-Staffel bei der Nordschwarzwald-Trophy in Schömberg den zweiten Platz. Zusammen mit Klaus Rinderknecht landete Julia Klein auf dem 1. Platz in der Mix-Staffel beim Feuerwehrlauf am Schönbuchturm.

Alle zu Ehrenden erhielten aus den Händen von Bürgermeister Burkhardt Urkunden der Gemeinde und Jettinger Socken. Den Ehrungsabend, der mit einer Einladung zum Umtrunk mit Imbiss ausklang, umrahmte der Posaunenchor Jettingen unter der Leitung von Samuel Diehl.