Die Gemeinde Jettingen ehrte ihre erfolgreichen „Aushängeschilder“ in sportlichen, musikalischen oder anderweitigen Bereichen.
Bürgermeister Hans Michael Burkhardt betonte in seinen Eröffnungsworten, welche erstaunlichen Talente und Potenziale in Jettingen beheimatet sind. Er freute sich auf hochkarätige Ehrungen im Bürgersaal des Gemeindezentrums Unterjettingen. „Der Erfolg ist in Jettingen zuhause, und die Preisträger bescheren der Gemeinde einen goldenen Herbst“, so der Bürgermeister voller Stolz. Manche ernten schon seit Jahren die Früchte ihrer Anstrengungen, Leistungen und ihres Engagements.