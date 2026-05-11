Ehrungsabend Aichhalden: Ein Blick auf reichhaltiges Engagement

Beim Ehrungsabend der Gemeinde stand ein bunter Strauß Menschen aus Sport, Musik, Tierzucht und Kultur auf der Bühne der Josef-Merz-Halle.

Beim „Ehrungs-marathon“ sorgten kurze Interviews zwischen Bürgermeister und Moderator Michael Lehrer und Geehrten für gute Unterhaltung. Beispielsweise wollte Lehrer von den Geschwistern Romy und Leni Scheerer wissen, warum sie beide Handball-Torhüterin bei der SG Kinzigtal geworden sind. „Als wir ins erste Training gegangen sind, haben die anderen Spielerinnen uns gefragt, ob wir ins Tor gehen wollen. Und da sind wir geblieben“, lautete die simple Antwort der beiden.

Anlass zum Schmunzeln gaben die Tennisspielerinnen des TC Rötenberg, die in einem Herzschlag-Finale Gruppensieger in der Bezirksstaffel vor Rosenfeld wurden. Um vor den Spielen die Aufregung zu dämpfen, gönnen sich die Spielerinnen einen Pfefferminz-Likör. Den Bürgermeister überraschten die Damen mit einem Schnapsglas, damit er künftig mit ihnen anstoßen kann, wenn er ein Match besucht.

Vorstellung neuer Sportart

Eine neue Sportart stellte Jonas Meng mit „Indiaca“ vor. Dabei erinnert das Federspiel im Mannschaftssport, wie ein Videoclip veranschaulichte, an Volleyball. Meng ist sportlich aktiv bei der TSG Blankenloch (bei Karlsruhe) und ging bei Meisterschaften des CVJM für Rußheim an den Start.

Ihm, hob Lehrer hervor, sei es in kurzer Zeit gelungen, Gleichgesinnte um sich zu scharen, um den Sport neu zu beleben. Dienstags werde in Rötenberg und donnerstags in Aichhalden trainiert. Engagement höre somit nicht beim eigenen Erfolg auf, sondern wirke in die Gemeinschaft hinein, so der Bürgermeister. Bei den Kleintierzüchtern spiele der Nachwuchs im Stall eine große Rolle. Auch hierfür brauche es Ausbildung, Erfahrung und ein gutes Auge. Zwar nicht im Training, sondern in der Zucht. Das Herdbuch gelte als die Königsklasse der Zucht, bei dem es nicht um einen einmaligen Erfolg, sondern um Qualität und Beständigkeit über Jahre hinweg gehe, wusste der Rathauschef.

Bei Ringer Uwe Schullian, Deutscher Seniorenmeister in der Altersklasse 51 bis 55 Jahre, erkundigte sich Lehrer, wie lange man den Ringsport betreiben könne. „Eigentlich immer“, lautete Schullians klares Bekenntnis und ergänzte: „Bei Wettkämpfen gibt es eine Altersgrenze bis 60 Jahre.

Ausgezeichnete Ringer:

Nico Richter, Pius Keller, Max Kopp, Matteo Frank, Jannes Grischkat, Moritz Schwab, Silas Schleicher, Jannik Richter, Luca Wilhelm, Valentin Moosmann, Leon Öhler, Louis Profft, Lorena Frank, Josefin Richter, Luna Ettwein, Liv King, Sarah Schullian, Svea Reichmann, Dumitru Florea, Lorenz Brüstle, Ian King, Daniel Eberhardt, Bernd King, Uwe Schullian und Thomas Summ.

Beim Musikverein und Kleintierzuchtverein wurden ebenfalls zahlreiche Mitglieder geehrt. Foto: Herzog

Geehrte Kleintierzüchter:

Reinhold Roth, Marcel Roth, Daniel Trick (jeweils Deutscher Herdbuchmeister), Dieter Ginter (Deutscher Meister) und Thomas Broghammer (Dritter Deutscher Meister).

Ausgezeichnete Musiker:

Kim Fischer, Laura Haas, Anna-Lena Eschle (jeweils D-2-Lehrgang), Finja Reichmann und Marvin Eschle (jeweils D-3-Lehrgang).

Bei Tischtennis-, Tennis- und Handballspielerinnen war Indiaca-CVJM-Meister Janos Meng (links) Hahn im Korb. Foto: Herzog

Geehrte Handballer:

Romy und Leni Scheerer (Mitglied der Frauenmannschaft SG Kinzigtal in der Oberliga Baden-Württemberg).

Ausgezeichnete Tischtennisspieler:

Jasmin Höfler und Nelly Armbruster (Bezirksliga-Meister).

Unsere Empfehlung für Sie Ehrungsabend der Gemeinde Aichhalden würdigt Lebensretter Beim Ehrungsabend der Gemeinde in der Josef-Merz-Halle wurden neben erfolgreichen Sportlern und Züchtern sowie ehrenamtlich tätigen Personen auch 23 Blutspender geehrt.

Geehrte Tennisspieler:

Jana Pfau, Ute Haas, Bianca Scheerer, Nina Scheerer, Miriam Müller, Denise Roth, Petra Ebenhoch, Sabine Klausmann, Denise Summ und Carina Schmalz (Gruppensieger Damen Bezirksstaffel).

Ausgezeichneter Indiacaspieler:

Jonas Meng (badischer und deutscher CVJM-Meister A-Jugend).