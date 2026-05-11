Ehrungsabend Aichhalden: Ein Blick auf reichhaltiges Engagement

Beim Ehrungsabend der Gemeinde stand ein bunter Strauß Menschen aus Sport, Musik, Tierzucht und Kultur auf der Bühne der Josef-Merz-Halle.
Beim „Ehrungs-marathon“ sorgten kurze Interviews zwischen Bürgermeister und Moderator Michael Lehrer und Geehrten für gute Unterhaltung. Beispielsweise wollte Lehrer von den Geschwistern Romy und Leni Scheerer wissen, warum sie beide Handball-Torhüterin bei der SG Kinzigtal geworden sind. „Als wir ins erste Training gegangen sind, haben die anderen Spielerinnen uns gefragt, ob wir ins Tor gehen wollen. Und da sind wir geblieben“, lautete die simple Antwort der beiden.