Ehrungen und Rückblick: TG Rosenfeld feiert 50 Jahre – so verlief die Feier

50 Jahre Tennis und fünf Jahre Padel in Rosenfeld haben die Vereinsmitglieder in der Festhalle zelebriert.

Mit einem großen Festbankett am Freitagabend in der Festhalle feierte die Tennisgemeinschaft Rosenfeld (TGR) 50 Jahre Tennis und fünf Jahre Padel im Verein. „Wow für dieses Jubiläum, wow für tolle Sportanlagen und Jugendarbeit und wow für 50 Neumitglieder in den letzten 16 Monaten“, begrüßte Vorstand Martin Sülzle die 170 Gäste. Darunter waren viele Ehrengäste und Gründungsmitglieder. In seiner Ansprache blickte er zurück auf einen rasanten Aufstieg des jungen Vereins in den 1970er-Jahren.

Sogar ein Aufnahmestopp musste damals erlassen werden. Die erfolgreiche Geschichte der TGR beruhe auf kontinuierlicher Weiterentwicklung. So sind aus zwei Sandplätzen vier geworden mit einer modernen Flutlichtanlage, einem Rasenkleinfeldplatz und einem gemütlichen Clubheim. Immer am Ball bleiben bedeutet auch, dass man zu den Ersten der Region – vom Bodensee bis Stuttgart – war, die einen Padelplatz bauten und mit der Trendsportart Padel neue Akzente setzten.

Verein als wichtige Säule

Der Dank des Vorstands galt den Funktionären und Sponsoren, die „Unglaubliches geleistet“ hätten in all den Jahren. Stolz ist er darauf, dass die TGR Tennis nicht als elitären Sport verstand, sondern mit günstigen Mitgliedsbeiträgen ihrem Motto „viel Asche für wenig Kohle“ bis heute treu geblieben sei. Bürgermeister Thomas Miller überbrachte die Glückwünsche der Stadt und lobte die wertvolle Zusammenarbeit mit dem Verein: „Die TGR ist ein guter Partner für die Schulen, engagiert sich beim Kindersportabzeichen und ist eine wichtige Säule in der Städtepartnerschaft mit Moissy-Cramayel.“ Als „Stargast“ kündigte Sülzle den ehemaligen Bürgermeister Rosenfelds, Manfred Haasis, an. Er war extra mit seiner Frau Rita aus Bayern angereist und würdigte den Verein als „hervorragenden Werbeträger“ für die Stadt.

Unsere Empfehlung für Sie Nachruf auf Peter Nagel Mit Ehrgeiz und Einsatz für Verein viel geleistet Peter Nagel ist gestorben. Er war einer der Männer der ersten Stunde bei der Tennis-Gemeinschaft Rosenfeld.

Die Stadt habe noch vor seiner Amtszeit die Grundstücke für die Sportanlagen beschafft und er habe den Verein stets positiv begleitet. Als Gastgeschenk überreichte er einen überdimensionalen „Tennisball“ aus Holz. Der Präsident des Sportkreises Zollernalb, Rolf Niggel, resümierte: „Die TGR hat zum richtigen Zeitpunkt das Richtige gemacht, vom Etablieren des Tennissports bis zum Padel.“ Glückwünsche gab es auch vom Württembergischen Tennisbund, die Bezirksvorsitzender Stefan Linke überbrachte. Er bezeichnete den Verein als einen „wahnsinnigen Gewinn“ für den Bezirk. Ein Geldgeschenk überbrachte Christoph Dast von der Sparkasse. Nach den Redebeiträgen konnten sich die Gäste bei einem Buffet kulinarisch verwöhnen lassen, bevor noch viele Funktionäre geehrt wurden. Mit einem Quiz, einer Bilderschau und Live-Musik feierten die Gäste noch lange weiter. Sie amüsierten sich auch beim Austausch von Legenden und Geschichten aus den vergangenen 50 Jahren.

Mitglieder wurden geehrt

Ehrungen durch den Verein waren Teil des Festabends. Vier neue Ehrenmitglieder zählt die TGR Rosenfeld seit Freitag: Heide Vögele, Günther Bitzer, Stefan Müller-Gummels, und Harald Weisser. Für ihre 50-jährige Mitgliedschaft ehrte der Vorstand Brigitte Maurer, Angelika und Günther Bitzer, Silvia und Eugen Huonker, Doris, Rudi und Stephan Hurler, sowie Gerd Janiszewski, Reiner Löhle, Ruth und Klaus Mayer, Georg Sommerer, Nicole Vögele.

Der Württembergische Landessportbund ehrte im Anschluss mit dem Sportkreis-Ehrenbrief das Mitglied Günther Bitzer. Die Landesehrennadel in Bronze nahmen Monika Schuster und Iwo Randoja entgegen. Die Sportkreis-Ehrennadel in Silber ging an Harald Weisser und Stefan Müller-Gummels. Die Sportkreis-Ehrennadel in Bronze verlieh der Sportbund an Marco Gmeiner, Alexander Lang, und Maisha Madegwa. Ehrungen durch den Württembergischen Tennisbund folgten: Die höchste Auszeichnung mit der silbervergoldeten Ehrennadel ging an Martin Sülzle. Die silberne Ehrennadel bekam Harald Weisser; die bronzene Nadel ging an Günther Bitzer, Ina Madegwa und Florian Schweinast. Zum Abschluss nahmen Marco Gmeiner, Monika Schuster und Alexander Lang den Ehrenbrief entgegen.