Ehrungen und Rückblick: TG Rosenfeld feiert 50 Jahre – so verlief die Feier

50 Jahre Tennis und fünf Jahre Padel in Rosenfeld haben die Vereinsmitglieder in der Festhalle zelebriert.
Mit einem großen Festbankett am Freitagabend in der Festhalle feierte die Tennisgemeinschaft Rosenfeld (TGR) 50 Jahre Tennis und fünf Jahre Padel im Verein. „Wow für dieses Jubiläum, wow für tolle Sportanlagen und Jugendarbeit und wow für 50 Neumitglieder in den letzten 16 Monaten“, begrüßte Vorstand Martin Sülzle die 170 Gäste. Darunter waren viele Ehrengäste und Gründungsmitglieder. In seiner Ansprache blickte er zurück auf einen rasanten Aufstieg des jungen Vereins in den 1970er-Jahren.