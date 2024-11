1 Bürgermeisterin Annick Grassi ehrten verdiente Gemeinde- und Ortschaftsräte. Foto: WAGNER Foto-Media/Andreas Wagner

In einem feierlichen Ambiente ehrte Bürgermeisterin Annick Grassi anlässlich der 50-Jahrfeier der Gemeinde Waldachtal verdiente Ortschafts- und Gemeinderäte.









In ihrer Ansprache betonte Grassi, dass es sich hierbei um das wichtigste Ehrenamt in Land handele. Bewusst sprach sie daher eingangs allen Personen ihren Dank für ihr Engagement in den letzten Jahren in den Gremien zum Wohle der Gemeinde aus.