Ehrungen in Sulz: Über 500 Mitarbeitende feiern bei der KIPP Group den Erfolgskurs

Für die süddeutschen Unternehmen der KIPP Group fand in der Stadthalle in Sulz im Backsteinbau ein Ehrungsabend im Rahmen einer ersten gemeinsamen KIPP Group Weihnachtsfeier statt.

Neben den Sulzer Unternehmen – dem Heinrich Kipp Werk und der Kipp Car Comfort Systems – sind die Mitarbeitenden weiterer drei verbundenen Unternehmen der Einladung der Inhaberfamilie Kipp gefolgt. Insgesamt durften Heinrich Kipp und seine Frau Béatrice sowie deren Sohn Nicolas, der das Unternehmen gemeinsam mit seinem Vater in der vierten Generation führt, über 500 Mitarbeitende zur Weihnachts- und Jubilarfeier – 80 Prozent der eingeladenen Belegschaft im süddeutschen Raum – begrüßen. Weltweit beschäftigt die Kipp Group laut Mitteilung über 1000 Mitarbeitende an über 30 Standorten.

Nach einem erfolgreichen ersten gemeinsamen Kipp Group Familientag mit über 1000 Gästen im Sommer, fand auch dieses neue Konzept der gemeinsamen Weihnachts- und Jubilarfeier großen Zuspruch in der Kipp Group-Belegschaft. Der Abend war neben zahlreichen Ehrungen von langjährigen Mitarbeitenden geprägt von intensivem Austausch sowie interessanten Programmpunkten und einem reichlichen Buffet.

Weiter konstantes Wachstum

„Betrachtet man die erneut schwierigen Rahmenbedingungen im Jahr 2023, können wir mit dem aktuell zu Ende gehenden Jahr wiederum sehr dankbar sein, zeichnet doch weiteres konstant gutes Wachstum die Unternehmensgruppe aus. Wir stehen in der Verantwortung, ein Unternehmen mit 104 Jahren Tradition erfolgreich in die Zukunft zu führen. Dieses erfordert Mut und die Bereitschaft, Veränderung als permanente Chance zu erkennen. Diese Eigenschaften zeichnen unsere Mitarbeitenden aus. Ihnen gilt dafür mein besonderer Dank“ so Nicolas Kipp in seiner Ansprache.

Das Ergebnis dieser Unternehmensphilosophie kann sich laut Mitteilung sehen lassen: Weitere erfolgreiche Internationalisierungen konnten im Jahr 2023 über die gesamte Unternehmensgruppe geschaffen werden. Eine Ausweitung des Produktsortiments auf mittlerweile über 90 000 Artikel im Normelemente- und Bedienteilebereich sowie ein weiterer intensiver konsequenter Schritt in die Digitalisierung, beispielsweise in Form von neuen Onlineshop-Systemen.

Um- und Neubau steht an

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme des neuen Logistikzentrums im Heinrich Kipp Werk gilt es, im Jahr 2024 dem starken Wachstum des Bereichs Automotive – der Kipp Car Comfort Systems auf Sulz-Kastell – gerecht zu werden. Ein Um- und Neubau steht folgerichtig an.

Grundlage für das erfreuliche Wachstum in der gesamten Unternehmensgruppe sind einmal mehr die gemeinsam gelebten Werte „Verantwortung, Dynamik, Fairness“ – ob im Rahmen der jährlichen Strategie- und Wertedialoge mit allen Mitarbeitenden oder im täglichen Miteinander. „Feedback ist ein Geschenk“ so Nicolas Kipp, „nur so entwickeln wir uns täglich weiter“.

Entwicklung erfolgreich

Dass diese Entwicklung erfolgreich gelingt, zeigen beispielsweise Arbeitgeberauszeichnungen. So durften die Unternehmen der KIPP Group von Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Lisa Paus, MdB, ein Gütespiegel für eine familienfreundliche Führungs- und Personalpolitik, für ein vorbildliches tägliches Leben der Unternehmenswerte sowie für einen wirkungsvollen und nachhaltigen Strategieprozess in Berlin entgegennehmen. Von Focus Business gab es darüber hinaus die Auszeichnung „Top Arbeitgeber Mittelstand 2024“.

Auf Weihnachtsgeschenke an Kunden wurde dieses Jahr zu Gunsten chronisch kranker Kinder verzichtet. Eine Spende erfolgte an die Nachsorgeklinik Tannheim.

Zahlreiche Werksangehörige wurden für die langjährige Betriebszugehörigkeit zur KIPP Group geehrt (10, 25 und 40 Jahre). Sechs Mitarbeitende wurden in den Ruhestand verabschiedet.

Heinrich Kipp bedankte sich gemeinsam mit seiner Frau Béatrice sowie Sohn Nicolas und dem anwesenden Bürgermeister Jens Keucher bei den Jubilaren für den hohen Einsatz. Alle erhielten Jubiläumsgeschenke und Urkunden der Industrie- und Handelskammer, beziehungsweise Ehrenurkunden des Ministerpräsidenten.

Die Geehrten

Jeweils 10 Jahre gehören der Kipp Group an: Petra Awiszus, Andreas Blocher, Samuel Braun, Markus Grathwol, Christa Günther, Andreas Hellstern, Jürgen Henle, Sabine Hirt, Madeleine Huß, Richard Kirn, Adolf-Edgar Klein, Sebastian Klöhn, Andreas Knipp, Arpad Kovacs, Volker Kuhring, Dany-Martin Leonhardt, Nina Lipinski, Ingrid Rebstock, Katrin Renz, Dennis Rinker, Peter Rückert, Sarah-Anna Sauter, Harry Schlenker, Tobias Schmid, Evelyn Wilhelm

Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden geehrt: Benjamin Dölker, Monika Stefani, Nadine Spath, Steffen Marquardt, Werner Schreiner

Die Ehrung für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit erhielten: Klaus Plocher, Judith Schäuble, Andrea Strätz

In den Ruhestand verabschiedet wurden: Otto Braun, Hans-Dieter Dettling, Christa Dengler, Berthold Gerke, Jürgen Hirlinger und Birgit Matthes.