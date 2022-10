1 Beim Ehrungsabend der Feuerwehr Oberndorf gab es zahlreiche Ehrungen für unermüdliches Engagement. Foto: Wagner

Den Jubilaren der Feuerwehr Oberndorf sei es in den vergangenen Jahrzehnten gelungen, das perfekte Mischungsverhältnis zwischen Familie, Beruf und Freizeit zu schaffen. Diese Aufgabe sei nicht einfach und koste viel Kraft und Verzicht.















Link kopiert

Oberndorf - Das erklärte Stadtbrandmeister Manuel Suhr am Freitagabend beim Ehrungsabend der Oberndorfer Feuerwehr im Alten Rathaus.

Suhr konnte neben Lothar Kopf, Erster Beigeordneter der Stadt Oberndorf, auch Jana Wachter, die Leiterin des Ordnungsamtes, sowie seine beiden Stellvertreter Gerhard Jackl und Bernd Schmid begrüßen. Auch dem Abteilungskommandanten sowie dem Ehrenkommandanten der Einsatzabteilung Beffendorf, Thomas Buhl, und Rolf Schittenhelm, dem Ehrenmitglied der Boller Wehr, galt der Willkommensgruß des Stadtkommandanten.

Zusammenspiel von Familie, Beruf und ehrenamtlicher Arbeit

Sein besonderer Gruß galt den Jubilaren aus den Einsatzabteilungen, für die es wahrlich ein besonderer Abend sei, seien doch Kameraden dabei, die bereits seit 40 Jahren ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr Dienst leisten würden.

Leider würden Menschen, die Verantwortung für das Gemeinwohl in unserer Gesellschaft übernehmen, immer seltener, führte Manuel Suhr weiter aus. Dies liege auch daran, dass das Zusammenspiel von Familie, Beruf und ehrenamtlicher Arbeit immer schwieriger werde und auseinanderbreche. Mancher habe sich sicherlich Gedanken darüber gemacht, ob er den Abstand und die Ruhe, die sich in den Pandemiezeiten der vergangenen Jahre eingebürgert hat, nicht auch künftig genießen wolle. Dieser Trend löse in ihm große Bedenken aus, denn mit Blick auf die jüngsten Ereignisse in unserem Land sei deutlich zu erkennen, wie wichtig dieses Ehrenamt sei.

Zeitaufwendiges und nicht immer planbares Ehrenamt

Suhr bedankte sich im Namen der Feuerwehr Oberndorf bei allen Jubilaren für ihren Einsatz um das Gemeinwohl der Stadt in den vergangenen Jahrzehnten. Sein Dank galt aber auch den Familien, denn ohne deren tatkräftige Unterstützung und Akzeptanz sei ein solch zeitaufwendiges und nicht immer planbares Ehrenamt überhaupt möglich.

Auch Lothar Kopf lobte das große Engagement der Freiwilligen Feuerwehr und überbrachte den Dank und die Grüße von Bürgermeister Hermann Acker, der Stadtverwaltung und des Gemeinderates. Sein Dank ging ebenfalls an die Familien, aber auch an die Arbeitgeber, die bereit seien, die bei ihnen beschäftigten Feuerwehrmänner und -frauen im Einsatzfall immer wieder freizustellen.

Riskieren ihre Gesundheit

Der Aufwand und der Einsatz, den die Angehörigen der Feuerwehr für die Bürger leisten, sei ganz besonders beispielhaft und in vielen Einzelfällen auch extrem hoch. Sie würden sich bei ihren Einsätzen oft höchsten Gefahren aussetzen und dabei ihre Gesundheit riskieren. Er dankte ihnen für ihr ehrenvolles Tun und hofft, dass sie auch künftig von allen Einsätzen immer wohlbehalten zu ihren Familien und ihren Kameraden zurückkehren.

Mit einem gemeinsamen Essen wurde die ohnehin sehr gute Kameradschaft bei der Oberndorfer Feuerwehr gefestigt.

Ehrungen

Feuerwehrehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre:

Bernd Cmelik (Aistaig), Andreas Kohler (Aistaig) und Patrick Brommer (Bochingen)

Feuerwehrehrenabzeichen in Silber für 25 Jahre:

Lothar Messner (Aistaig), Susanne Hartmann (Hochmössingen), Jörg Fluhr (Oberndorf), Reiner Vosseler (Boll) und Thomas Bauer (Boll)

Feuerwehrehrenabzeichen in Gold für 40 Jahre:

Bernd Schmid (Boll), Alexander Rohrer (Bochingen), Manfred Schäuble (Bochingen), Klaus Wingerath (Bochingen), Silvester Hozer (Bochingen) und Michael Faustinelli (Bochingen)