Ehrungen in Neuenburg: Gemeindemedaille an Feuerwehr

Beim Neuenburger Neujahrsempfang werden Sportler, Musiker und Blutspender geehrt. Eine besondere Ehre wurde der Feuerwehr zuteil.

Zunächst wurden sportliche Leistungen gewürdigt. Der junge Valentin Scherle wurde Baden-Württembergischer Meister in der Disziplin Motorrad Trial, Sieger bei der Trial Challenge Südwest und beim Schwarzwald-Pokal in der Disziplin. 2026 möchte Scherle bei der Deutschen Jugendmeisterschaft fahren. Er hat erfolgreich das ADAC-Jugendabzeichen in Bronze und Silber erworben.

Sportliche Höchstleistung Daniel Hörth belegte beim Langdistanz-Triathlon im südfranzösischen Saint Cinq Lapopie den ersten Platz. Dabei legte er Strecken von 3,8 Kilometer im Schwimmen, 180 Kilometer auf dem Rennrad zurück und absolvierte am Ende noch einen 42 Kilometer-Marathon. Er verwies sogar den Weltmeister auf der Mitteldistanz auf den zweiten Platz.

Erste Plätze bei der Deutschen Meisterschaft und bei der Landesmeisterschaft belegte der Schwimmer Lars Kellermann in der Altersklasse Ü50. Er wurde Sieger im Freistil über die Distanz von 5 000 Meter in der Disziplin Freiwasser bei der DM und der Landesmeisterschaft. Einen weiteren ersten Platz erreichte er ebenfalls im Freistil über 1500 Meter in der Disziplin „Lange Bahn“.

Das Jugendmusikerleistungsabzeichen in Silber erspielte sich die Klarinettistin Fiona Murphy von der Trachtenkapelle Steinenstadt.

Die goldene Ehrennadel des DRK-Blutspendedienstes erhielten für 50 Spenden Sven Kunstmann und Burkhard Voß. Der dritte zu Ehrende, Olaf Braun, war nicht anwesend. Für 100 Spenden wurde Heiko Zähle mit der entsprechenden Ehrennadel ausgezeichnet.

Besondere Ehrung

Eine ganz besondere Ehrung wurde der Neuenburger Feuerwehr zuteil. Bantzenheims Bürgermeister Roland Onimus überreichte die Gemeindemedaille und unterstrich mit dieser Auszeichnung die Anerkennung für die hervorragende Zusammenarbeit und dauerhafte Freundschaft. „Damit schlagen wir eine Brücke der Solidarität über die Grenzen hinweg zum Schutz unserer Bürger vor Gefahren“, betonte Onimus und sagte: „Dieses gemeinsame Engagement ist ein Vorbild für Europa.“