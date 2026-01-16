Ehrungen in Neuenburg: Gemeindemedaille an Feuerwehr

Beim Neuenburger Neujahrsempfang werden Sportler, Musiker und Blutspender geehrt. Eine besondere Ehre wurde der Feuerwehr zuteil.
Zunächst wurden sportliche Leistungen gewürdigt. Der junge Valentin Scherle wurde Baden-Württembergischer Meister in der Disziplin Motorrad Trial, Sieger bei der Trial Challenge Südwest und beim Schwarzwald-Pokal in der Disziplin. 2026 möchte Scherle bei der Deutschen Jugendmeisterschaft fahren. Er hat erfolgreich das ADAC-Jugendabzeichen in Bronze und Silber erworben.