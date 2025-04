Ehrungen in Hechingen: SKM würdigt 65 langjährige Mitglieder

Ganz im Zeichen des Danks und der Anerkennung standen die Ehrungen im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung des SKM Zollern im Bildungshaus St. Luzen. Darüber berichtet der Verein in einer Pressemitteilung. Demnach nehmen viele ehrenamtlichen Betreuer diese Aufgabe im beginnenden Rentenalter an. Man ist noch fit und gesund und möchte mit seinem Können Menschen helfen, die ihre eigenen rechtlichen Angelegenheiten nicht mehr ganz alleine stemmen können. 59 langjährige Mitglieder des SKM Zollern aus dem gesamten Zollernalbkreis wurden für Engagement und Treue geehrt.

Fünf Mitglieder machen schon seit 30 Jahren mit

Die Vorstände Gabriele Kreiß und Thomas Sperling zusammen mit der Geschäftsführerin Diana Gehrmann konnten im Namen des Diözesanvereins 53 Ehrungen für 10 Jahre, eine Ehrung für 20 Jahre und fünf Ehrungen für sogar 30 Jahre Mitgliedschaft aussprechen. Für 20 Jahre wurde Bernd Bouillon geehrt. Für 30 Jahre erhielten die Ehrung Annemarie Hildenbrand, Wolfgang Bettighofer, Rita Dieringer-Piethe, Andreas Schäfer und Siglinde Wittek.

Ein liebevoll gestalteter Rückblick

Jeder Teilnehmer erhielt von Vorstand Thomas Sperling einen mit viel Liebe gestalteten Jahresbericht in gebundener Form. Auf 36 Seiten, mit vielen Fotos und Schnappschüssen, ließen die Vorstände Gabriele Kreiß und Thomas Sperling das Jahr 2024 nochmals Revue passieren. In beeindruckender Anzahl wurden die geleisteten Informationsveranstaltungen, Seminare und Fortbildungen der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter aufgeführt.

Hospizgemeinschaft feierte 25-jähriges Bestehen

Die Hospizgemeinschaft Hechingen und Umgebung unter dem Dach des SKM Zollern blickte auf ihr 25-jähriges Bestehen im letzten Jahr zurück. 54 ehrenamtliche Mitarbeiter und die zwei Koordinatoren Erwin Schäfer und Anna Hömens sind mit viel Engagement im Bereich der Sterbebegleitung, der Trauerarbeit und bei öffentlichen Projekten und Informationsveranstaltungen tätig.

Anlässlich der Jubiläumsveranstaltung im Herbst letzten Jahres im Bildungshaus St. Luzen drückte die Schirmherrin Prinzessin Sophie von Preußen ihre Wertschätzung aus und überreichte jedem eine Rose. Auch mit der Ausstellung über Trauertattoos war dieses eine rundum geglückte und würdige Veranstaltung.

Wichtig sind Zuschüsse, Mitgliedsbeiträge und Spenden

In seinem Kassenbericht hob Kassierer Mathias Fecker hervor, wie wichtig für den SKM die Zuschüsse, Mitgliedsbeiträge und Spenden sind.

In diesem Zusammenhang war auch das Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Ulm im vergangenen Jahr im Museum nicht nur ein kultureller Höhepunkt in der Stadt Hechingen, sondern dank der zahlreichen Spenden auch eine wichtige Einnahme für den SKM Zollern.

Benefizkonzert

Am 24. April

Der SKM Zollern lädt ein zur Benefizveranstaltung der Gruppe „Joint5, Acapella und Comedy“ am Donnerstag, 24. April, von 19.30 Uhr an in die Hohenzollernhalle Bisingen ein. Karten sind an der Abendkasse oder vergünstigt auch im Vorverkauf erhältlich. Nähere Infos gibt es unter Telefon 07471 / 930010 oder per E-Mail an info@skm-zollern.de.