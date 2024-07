1 Ehrungen des Städte- und Gemeindetags erhalten für langjährige Mitwirkung im Ortschaftsrat Weigheim (von links) Uwe Jaisser, Maurice Stein, Günter Schilling, Ursula Mosbacher, Sita Schuler, Holger Weißhaar, Nikolaus Mairon und Matthias Willhalm. Foto: Rainer Bombardi

Ortsvorsteherin Ursula Mosbacher ehrte in der Sitzung des Ortschaftsrats diverse Mitglieder. Bei einigen von ihnen war die Ehrung gleichzeitig mit der Verabschiedung aus dem kommunalen Gremium verbunden.









Link kopiert



„Ich bin überzeugt, dass in Weigheim in den bevorstehenden fünf Jahren ein neues Kapitel aufgeschlagen wird“, eröffnete Mosbacher letztmals in ihrem Amt als Ortsvorsteherin den Reigen der Ehrungen des Städte- und Gemeindetags.