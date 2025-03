Bei der Hauptversammlung des Gesangvereins im Hotel Waldlust, über die der Verein in einer Mitteilung informiert, standen auch hochkarätige Ehrungen an.

Bernd Fahrner wurde für über 50 Jahre Chorgesang geehrt. Wie sein Großvater und sein Onkel trat er schon in jungen Jahren dem Männergesangverein Tonbach bei. Fahrner bekam für seine Treue zum Verein eine Urkunde vom Schwäbischen Chorverband und die goldene Ehrennadel.

Ebenfalls geehrt wurde Reiner Würth. Er übt das Amt des Kassierers seit mehr als 33 Jahren gewissenhaft aus, so der Verein. Für seine langjährigen Verdienste im Ehrenamt bekam er eine Urkunde und die goldene Ehrennadel des Chorverbands Nordschwarzwald. Schriftführerin Agnes Steudinger wurde für 15 Jahre Engagement im Ehrenamt mit einer Urkunde und der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Vorsitzender Walter Möhrle dankte den Geehrten für ihren unermüdlichen Einsatz und überreichte allen ein Geschenk des Vereins.

Nach den Berichten des Vorstands, des Kassierers und der Chorleiterin Karin Klumpp führte Bezirksbeiratsvorsitzender Bernd Bühner die Entlastung herbei. In den kommenden Monaten stehen verschiedene Termine an. Das sogenannte Chörle, das sich aus Sängerinnen und Sängern des Sängerbunds Baiersbronn, des Popchors und des Gesangvereins Tonbach zusammensetzt, wirkt beim Muttertagskonzert im Rosensaal am 11. Mai und beim Höflesfest im Juli mit. Weitere Termine sind das Maibaumaufstellen am 30. April am Köhlerplatz und die Bewirtung am 1. Mai auf der Sattelei.