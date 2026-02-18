Ehrungen Glatthaar Keller: Wichtige Stützen für das Waldmössinger Unternehmen

1 Jubilarehrung bei Glatthaar Keller (von links): Kersten Storz (Niederlassungsleiter), Axel Dietrich, Jonas Wößner (Teamleiter), Manfred Pabst, Ralf Heizmann, Jürgen Schick, Dirk Rubel, Rainer Stier, Ralf Armbruster, Heike Roth (Prokuristin), Richard Kammerer, Tobias Fehrenbacher (Teamleiter), Jérome Guiliani, Rainer Bührer und Reiner Heinzelmann (Geschäftsführer). Foto: Alena Renz/Glatthaar Keller Die Firma Glatthaar Keller ehrte langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nach schwierigen Jahren in der Baubranche besteht dem Unternehmen zufolge nun wieder Anlass zu Optimismus.







Link kopiert



Die Baubranche blickt laut Mitteilung, nach mehreren schwierigen Jahren, wieder optimistischer in die Zukunft. Dies wurde bei der Auftaktveranstaltung von Glatthaar Keller in Waldmössingen deutlich. Wesentlichen Anteil daran, dass das Unternehmen die Krise meistern konnte, haben nach den Worten von Firmengründer Joachim Glatthaar die Mitarbeiter. „Alle haben in ihrem Team einen Beitrag dazu geleistet, und darauf können wir stolz sein“, betonte er. Aus diesem Grund bildete auch in diesem Jahr die Ehrung langjähriger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Schwerpunkt der Auftaktveranstaltung.