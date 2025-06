1 134 Teilnehmer nahmen auf dem Loßburger Sportgelände ihr Sportabzeichen in Empfang. Auch auf dem Foto sind Martin Benzing, Uwe Beyer und Gottfried Schrempp (hintere Reihe von links) Foto: Lothar Schwark Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination haben 134 Teilnehmer des Skiclubs Loßburg im vergangenen Jahr bewiesen. Nun nahmen sie ihre Sportabzeichen in Empfang.







Link kopiert



Es wurden 78 Sportabzeichen in Gold, 39 in Silber und 17 in Bronze verliehen. 18 Familiensportabzeichen belegten, dass die Bewegung in Loßburg ernst genommen wird. Der Skiclub Loßburg liegt bei der Anzahl der abgelegten Sportabzeichen meist mit an der Spitze.