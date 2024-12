1 Thomas Renz (links) mit Medaille und Urkunde. Foto: Feuerwehr Eutingen im Gäu

Nach beeindruckenden 20 Jahren im Dienst als Atemschutzausbilder wurde Thomas Renz gestern würdig verabschiedet.









Mit seinem letzten Lehrgang, dem 365. in seiner Laufbahn, endete eine Ära engagierter Ausbildungstätigkeit an der Atemschutzstrecke in Sulz a. N.ckar.