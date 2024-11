Ehrungen beim TV Vöhrenbach: Ganz schön sportlich, dieser Rekord

1 Vöhrenbach zeigt sich von seiner sportlichen Seite: Sie alle freuen sich über ihren Erfolg bei der Abnahme des Deutschen Sportabzeichens. Foto: TV Vöhrenbach

Der Verein hat auch dieses Jahr das Deutsche Sportabzeichen abgenommen. Insgesamt bestanden 85 Teilnehmer, davon 39 Kinder und Jugendliche, die Prüfungen. Die Jüngsten waren sechs Jahre alt, der Älteste 78. Und es gibt einen Spitzenreiter.









Das ist wieder ein neuer Vereinsrekord an Abnahmen. Wie im vergangenen Jahr wurde über das Ferienprogramm der Stadt Vöhrenbach, immer mittwochs im August, das Training und die Abnahme im Schwimmbad angeboten. Ohne Schwimmbad vor Ort wäre diese stattliche Anzahl an Teilnehmern unmöglich, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.