Ehrungen auf Festivals: Lahrer Filmclub freut sich über Auszeichnungen

Die Videoamateure haben mehrere Prämierungen erhalten. Ausgezeichnet wurden sie unter anderem beim Festival des dokumentarischen Films.
Auch in Zeiten Künstlicher Intelligenz bleibt das klassische Filmer-Handwerk entscheidend: Während Computer heute ganze Szenen animieren, Tonspuren erzeugen oder Drehbücher schreiben können, setzen die Mitglieder des Lahrer Filmclubs auf handgemachte Streifen, wie sie in einer Pressemitteilung betonen. Bild, Ton und Schnitt entstehen demnach weiter durch Menschen, die mit Herzblut arbeiten. Moderne Technik komme nur unterstützend zum Einsatz. Somit bleiben die Filme, die der Club bei den Festivals des Bundes der Filmautoren (BDFA) einreicht, authentisch – echte Arbeiten von Menschen, nicht von Algorithmen generiert, wie der Club in seiner Pressemitteilung hervorhebt.