Ehrung von Winfried Kretschmann: Beeindruckt und geehrt – höchster Landesorden für Hitzlsperger und Kappel

Der Noch-Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat am Freitag 27 Personen den Landesverdienstorden überreicht. Dabei spielte auch der VfB Stuttgart eine große Rolle.
Auf das erste Foto durfte er noch mit drauf, der Gast aus Baden. Dann aber forderte Tanja Gönner noch „ein VfB-Foto“ ein – und Fritz Keller wandte sich lachend ab. Der frühere Präsident des SC Freiburg und des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte aber keinen Grund, der früheren Landesministerin und Aufsichtsrätin des VfB Stuttgart ihren Wunsch übel zu nehmen. Sie machte also ihr Foto mit dem Para-Leichtathleten Niko Kappel und dem früheren VfB-Profi Thomas Hitzlsperger.