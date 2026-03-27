Ehrung von Winfried Kretschmann: Beeindruckt und geehrt – höchster Landesorden für Hitzlsperger und Kappel

Der Noch-Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat am Freitag 27 Personen den Landesverdienstorden überreicht. Dabei spielte auch der VfB Stuttgart eine große Rolle.

Auf das erste Foto durfte er noch mit drauf, der Gast aus Baden. Dann aber forderte Tanja Gönner noch „ein VfB-Foto“ ein – und Fritz Keller wandte sich lachend ab. Der frühere Präsident des SC Freiburg und des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte aber keinen Grund, der früheren Landesministerin und Aufsichtsrätin des VfB Stuttgart ihren Wunsch übel zu nehmen. Sie machte also ihr Foto mit dem Para-Leichtathleten Niko Kappel und dem früheren VfB-Profi Thomas Hitzlsperger.

Keller, Gönner, Kappel und Hitzlsperger sind am Freitagabend im Stuttgarter Neuen Schloss mit dem Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Die höchste Auszeichnung des Landes wurde ihnen – und 23 weiteren Personen – vom Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann überreicht. Gönner, lobte Kretschmann, habe neben ihren politischen Ämtern „den Belangen von Menschen mit Beeinträchtigungen eine Stimme“ verliehen und setze sich in verschiedenen Institutionen für soziale Belange ein.

Niko Kappel, Paralympicssieger und Weltmeister im Kugelstoßen der Kleinwüchsigen, macht sich seit Jahren für Inklusion stark, gründete einen Verein zur Förderung von Para-Leichtathletik-Talenten und saß jahrelang im Gemeinderat von Welzheim. Die Auszeichnung, sagte er gegenüber unserer Redaktion, sei „eine Riesenehre“ und etwas „ganz Besonderes“. Um die Auszeichnung entgegennehmen zu können, unterbrach er sein Trainingslager in der Türkei.

Thomas Hitzlsperger kam aus London angereist und war ebenfalls beeindruckt vom Kreis der Geehrten. „Es ist enorm, was diese Leute leisten“, sagte er. Der Ministerpräsident würdigte den früheren Fußballer und Vorstandschef des VfB: „Ihr Einsatz für Offenheit und Toleranz bringt uns einer modernen, vielfältigen Gesellschaft näher.“

Aus dem Bereich des Sports wurde zudem Elvira Menzer-Haasis, die frühere Präsidentin des Landessportverbands Baden-Württemberg, ausgezeichnet.