Ehrung von Jubilaren: Warten auf Glückwünsche von Özdemir

1 Statt Winfried Kretschmann (links) gratuliert künftig Cem Özdemir den Jubilaren im Land. Foto: dpa Warum Hochbetagte und lang Verheiratete, die im Mai feiern, die Urkunde vom Land erst verspätet bekommen.







Link kopiert



Es dauert immer eine Weile, bis nach Wahlen das Regierungsgeschäft wieder rund läuft. Routinen werden unterbrochen – und neu aufgenommen. Das gilt auch für die alte Tradition in Baden-Württemberg, dass der Ministerpräsident besondere Jubilare persönlich ehrt. Wer einen runden Geburtstag (mindestens 90) oder ein rundes Ehejubiläum (von 50 Jahren an) feiert, bekommt eine Urkunde mit seiner Unterschrift – vom 105. Geburtstag an sogar jedes Jahr. „Es ist mir eine besondere Freude, Ihnen zu diesem Ehrentag zu gratulieren“, schrieb Winfried Kretschmann da etwa.