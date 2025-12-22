Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer ist ein Sportstar in Deutschland. Für eine feste Beziehung und Dates fehlt ihm die zeitliche Kapazität, wie er bei einer Gala in Baden-Baden erzählt.
Baden-Baden - Leo Neugebauer wirkte auf der großen Bühne etwas überrascht. "Das ist ein bisschen ein sensibles Thema für mich", sagte der deutsche Zehnkampf-Weltmeister bei der Gala der Sportler des Jahres im Kursaal von Baden-Baden. Dann redete der 25-Jährige aber doch ganz offen über das vermeintlich heikle Thema.