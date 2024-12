Mit einer Messe, die der Kirchenchor mitgestaltete, begann der Abend.

Pfarrer Christian Albrecht stellte laut Mitteilung den Zusammenhang der heiligen Cäcilia mit der Kirchenmusik dar. Er würdigte die Bedeutung der Musica Sacra für die Liturgie, aber auch für die Sängerinnen und Sänger selbst. Wer singe, bete doppelt, so ein Zitat, das dem heiligen Augustinus zugeschrieben wird.

Lesen Sie auch

Anschließend begrüßte die Sprecherin des Chores, Margit Szameitat, im katholischen Gemeindezentrum die Chormitglieder mit Partnern und Partnerinnen sowie Pfarrer Christian Albrecht und den Dirigenten Jonas Krug.

Vier Jubilare

Nach einem gemeinsamen Abendessen wurden vier Jubilare für insgesamt 190 Jahre aktive Chormitgliedschaft geehrt. Pfarrer Christian Albrecht überreichte eine Urkunde des Cäcilienverbandes sowie, für Chormitglieder mit über 50 Jahren Gesangstätigkeit, zusätzlich einen Ehrenbrief des Diözesanadministrators Clemens Stroppel.

Peter Langenbacher würdigte die einzelnen Jubilare und deren Engagement im Chor und überreichte im Namen des Chores einen Blumenstrauß und ein Geschenk.

Geehrt wurden Margit Szameitat (20 Jahre), Melanie Graf (55 Jahre) und Erich Fus (55 Jahre).

Ein Jubiläum konnte Frau Aloisia Roth feiern. Seit 1964 singt sie im Kirchenchor – zunächst in Epfendorf, dann in Waldmössingen. In der Stimmlage Alt, so Peter Langenbacher, sei sie eine bedeutende Stimme. Darüber hinaus habe sie sich auch immer im Ausschuss des Chores engagiert, unter anderem lange Jahre als Kassiererin.

Persönliche Wunschlieder

Pfarrer Albrecht zitierte in seiner Würdigung aus dem Ehrenbrief des Diözesanadministrators. Aloisia Roth erfülle mit 60 Jahren im liturgischen Dienst in besonderer Weise den Auftrag „Singet dem Herrn ein neues Lied“.

Mit einem persönlichen Wunschlied jedes Jubilares bedankte sich die Chorgemeinschaft bei ihren Sangeskolleginnen und -kollegen.

Das anschließende gemütliche Beisammensein bei guter Stimmung und mit einigen humoristischen Einlagen dauerte noch lange.