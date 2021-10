2 Die geehrten Blutspender mit Bereitschaftsleiter Carsten Rinke, Bürgermeister Gerd Hieber und Helmut Woitas. In der vorderen Reihe von links sind Werner Gänßle (75 Mal), Peter Leopold (100 Mal), Peter Edelmann (125 Mal) und Richard Scherer (150 Mal) zu sehen. Foto: Vögele

Blutspenderehrung: Richard Scherer spendete bereits 150 Mal / DRK stellt Projekt "Glücksmomente" vor















Im Backsteinbau sprach der Bürgermeister von Sulz, Gerd Hieber, kürzlich elf Bürgern seinen Dank für ihr "bürgerschaftliches Engagement der Extraklasse" aus.

Sulz. Deren Bereitschaft, in der zurückliegenden schwierigen Zeit Blut zu spenden, wurde im Rahmen einer Feierstunde im Beisein des DRK und der Ortsvorsteher honoriert. "Jeder von Ihnen rettet Leben und trägt mit seiner Spende zum Glück anderer Menschen bei", stellte Hieber fest.

Operationen, Transplantationen, die Behandlung von Patienten mit bösartigen Tumoren erfordere viele Blutpräparate, für die es in der modernen Medizin bis heute keine Alternative gebe. Er bedankte sich auch beim DRK, das im Coronajahr unter erschwerten Bedingungen und Vorgaben seine Aufgabe meisterte. Baden-Württemberg und Hessen zählten rund 350 000 Spender im durchschnittlichen Alter von 43 Jahren.

"Es kann jeden treffen"

Er betonte die Kontinuität der Blutspende, denn der Bedarf wächst, die Gesellschaft wird älter, und es kann jeden treffen – durch Krankheit oder Unfall. Deshalb brauche es eine aktive, spendenbereite Gesellschaft, die für die Allgemeinheit eine wichtige Leistung erbringt.

Bereitschaftsleiter Carsten Rinke vom DRK überreichte die Ehrennadel in Gold für zehnmaliges Blutspenden an Cornelia Frey, Jan-Peter Hohloch, Evelyn Schenk und Carsten Vogt. Die Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz ging an Tobias John für 25-maliges Spenden. Für 50 Spenden erhielten Anita Hauser und Henny Siegler die goldene Nadel mit Eichenkranz.

Mit Urkunde und Ehrennadel wurden Werner Gänßle für 75-maliges Spenden, Peter Leopold für 100 Mal, Peter Edelmann für 125 Mal und Richard Scherer für 150 Mal Blutspenden ausgezeichnet. Von der Stadt gab es für die Geehrten ein Präsent.

Zeitfenster meist klein

Im Rahmen der Feierstunde stellten Manfred Lenz und Andy Rieble vom DRK-Kreisverband Rottweil das Projekt "Glücksmomente" vor. "Wir wollen glücklich machen", umriss Manfred Lenz weitläufig das Angebot. Das bedeutet, Palliativpatienten, körperbehinderte Menschen, schwer Erkrankte, Menschen in besonders schwierigen Lebenssituationen sollen einen lang gehegten Wunsch erfüllt bekommen. Dafür möchte der Kreisverband mit den Glücksmomenten Sorge tragen.

Dieses Glück erlebte zum Beispiel ein gehandicapter Junge, der zusammen mit seinen Freunden die Schokoladenfabrik "Ritter Sport" besuchen durfte, oder ein alter Herr, der noch einmal in seine alte Wohnung an den Bodensee wollte.

Oftmals sind es kleine Wünsche, die allein nicht mehr umsetzbar sind. Für die Fahrten steht Schwerkranken jeden Alters das entsprechend ausgerüstete Glücksmomente-Mobil zur Verfügung. Die Fahrt ist kostenlos. Das Projekt wird aus Spenden finanziert. Ehrenamtliche Helfer begleiten die Fahrt. Lenz ermutigte, sich in entsprechenden Fällen beim DRK unter der Nummer 0741/47 90 zu melden. Die Erfüllung eines solchen Wunsches soll möglichst schnell umgesetzt werden, denn das Zeitfenster ist meist klein.