Ehrung in Sulgen: Werner Jäckle seit 25 Jahren bei der Schreinerei Graf

Bei der Ehrung (von links): Silvia Armbruster, Frank Hildbrand, Werner Jäckle und Geschäftsführer Klaus Armbruster Foto: Graf Mitarbeiterehrungen gab es bei der Schreinerei Graf in Sulgen.







Firmenchef Klaus Armbruster übergab an Werner Jäckle die Ehrenurkunde der Handwerkskammer Konstanz für seine 25-jährige Mitarbeit im Unternehmen. Mit seiner Fachkompetenz und Erfahrung im Kundenumgang sei er eine große Stütze für den Betrieb. Seit Beginn seiner Tätigkeit ist er vor allem bei Kunden vor Ort unterwegs. Sein Fachgebiet reicht von der Fenster- und Türenmontage bis hin zu Arbeiten im Bereich des Innenausbaus. Aber auch Kundendiensttätigkeiten gehören zu Werner Jäckles Aufgabengebiet. Erst vor kurzem hat er einen Lehrgang zur Elektrofachkraft absolviert.