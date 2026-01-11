Ehrung in Sulgen: Werner Jäckle seit 25 Jahren bei der Schreinerei Graf
Bei der Ehrung (von links): Silvia Armbruster, Frank Hildbrand, Werner Jäckle und Geschäftsführer Klaus Armbruster Foto: Graf

Mitarbeiterehrungen gab es bei der Schreinerei Graf in Sulgen.

Firmenchef Klaus Armbruster übergab an Werner Jäckle die Ehrenurkunde der Handwerkskammer Konstanz für seine 25-jährige Mitarbeit im Unternehmen. Mit seiner Fachkompetenz und Erfahrung im Kundenumgang sei er eine große Stütze für den Betrieb. Seit Beginn seiner Tätigkeit ist er vor allem bei Kunden vor Ort unterwegs. Sein Fachgebiet reicht von der Fenster- und Türenmontage bis hin zu Arbeiten im Bereich des Innenausbaus. Aber auch Kundendiensttätigkeiten gehören zu Werner Jäckles Aufgabengebiet. Erst vor kurzem hat er einen Lehrgang zur Elektrofachkraft absolviert.

 

Frank Hildbrand erhielt für sein zehnjähriges Wirken in der Schreinerei Graf die Urkunde der Kreishandwerkerschaft Donau-Neckar überreicht. Er ist ebenso hauptsächlich bei Privatkunden vor Ort mit allen gängigen Schreineraufgaben unterwegs und unterstützt die Geschäftsleitung auch bei Aufmaß und Arbeitsvorbereitung. Sein Spezialgebiet ist außerdem der Schutz bestehender Fenster und Türen mit Aluminiumverkleidungen.

Klaus Armbruster bedankte sich in seiner Ansprache bei beiden Jubilaren für ihre langjährige Verbundenheit zum Unternehmen, aber auch beim gesamten Team für den Einsatz und das sehr gute Miteinander. Zusammen sei viel gearbeitet worden und alle hätten an einem Strang gezogen, um gemeinsam auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken zu können.

 