Ehrung in Stuttgart: Baiersbronner Wegepaten sind „Tourismushelden“

1 Nahmen die Auszeichnung stellvertretend entgegen (von links): Günter Raith, Dieter Göntgen, Tourismusdirektorin Christina Palma Diaz und Bernd Stockburger Foto: Baiersbronn Touristik/Heiko Klumpp

Im Rahmen der Stuttgarter Urlaubsmesse CMT wurden 79 engagierte Menschen und Teams aus Baden-Württemberg als „Tourismushelden 2025“ ausgezeichnet, darunter auch die ehrenamtlichen Wegepaten aus Baiersbronn.









Die Geehrten stehen stellvertretend für die rund 374 000 Beschäftigten der Branche und leisten mit Leidenschaft und Engagement einen wertvollen Beitrag zum Tourismus im Land, heißt es in einer Pressemitteilung der Baiersbronn Touristik. Damit würden in Baden-Württemberg mehr Menschen im Tourismus als in der Automobilherstellung arbeiten.