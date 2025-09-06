Ehrung in Steinen: Jubilare im Ortsteil Hägelberg feiern

Der Verein „Gemeinsam fürs Dorf“ Hägelberg und die Ortsverwaltung Hägelberg ehren die Jubilare des Kalenderjahres 2025.
Entstanden ist dieses Fest in den Corona-Jahren, als Besuche nicht möglich waren. Wie sich gezeigt hat, bevorzugen die Jubilare es, einen gemütlichen Nachmittag miteinander zu verbringen, statt besucht zu werden, heißt es in einer Mitteilung des Vereins „Gemeinsam fürs Dorf Hägelberg“. Seit 2020 findet daher das Fest der Jubilare in Hägelberg statt; auf Wunsch wird weiterhin auch ein Hausbesuch zum Jubiläum angeboten.