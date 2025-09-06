Ehrung in Steinen: Jubilare im Ortsteil Hägelberg feiern

Der Verein „Gemeinsam fürs Dorf“ Hägelberg und die Ortsverwaltung Hägelberg ehren die Jubilare des Kalenderjahres 2025.

Entstanden ist dieses Fest in den Corona-Jahren, als Besuche nicht möglich waren. Wie sich gezeigt hat, bevorzugen die Jubilare es, einen gemütlichen Nachmittag miteinander zu verbringen, statt besucht zu werden, heißt es in einer Mitteilung des Vereins „Gemeinsam fürs Dorf Hägelberg“. Seit 2020 findet daher das Fest der Jubilare in Hägelberg statt; auf Wunsch wird weiterhin auch ein Hausbesuch zum Jubiläum angeboten.

In diesem Jahr waren es 52 geladene Jubilare. Der Verein ehrt bereits ab dem Alter von 70 Jahren, während die Gemeinde beziehungsweise die Ortsverwaltung Jubilare ab 80 Jahren würdigt. Zudem gab es in Hägelberg in diesem Jahr zwei goldene und eine diamantene Hochzeit zu feiern.

Organisiert wurde die Feier von den Vorstandsfrauen des Vereins „Gemeinsam fürs Dorf“ Hägelberg. Unterstützung kam auch vom Ortschaftsrat, der einige helfende Hände beisteuerte. Gefeiert wurde an der Waldschänke.

Für das leibliche Wohl sorgten die Vorstandsfrauen mit Kaffee sowie Torten und Kuchen. Später folgte ein herzhafter Wurstsalat, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Ortsvorsteherin Gabriele Kaiser-Bühler, zugleich Vorsitzende des Vereins „Gemeinsam fürs Dorf“ Hägelberg, überreichte im Namen der Gemeinde die Präsente. Das Fest selbst wurde vom Verein getragen, die Jubilare standen im Mittelpunkt, und alle waren eingeladen, fröhlich gemeinsam zu feiern.