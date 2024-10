Ehrung in Schramberg-Sulgen

1 Handwerkskammerpräsident Werner Rottler (von rechts) überreicht Berthold Schmid für 40-jährige Betriebszugehörigkeit beim Autohaus Schmid die Ehrenurkunde. Hierzu gratulieren Firmenchef Bernfried Schmid und Büromitarbeiterin Waltraud Moosmann. Foto: Herzog

Mit einer Ehrenurkunde der Handwerkskammer Konstanz wurde Berthold Schmid für 40-jährige Betriebszugehörigkeit im Autohaus Schmid im Gewann Brambach ausgezeichnet.









Vor kurzem gab es bei der kleinen Belegschaft des Autohauses Schmid einen guten Grund, am Nachmittag für eine Stunde die Arbeit in der Werkstatt ruhen zu lassen und den Büro-Computer in den Stand-by-Modus zu fahren.