Ehrung in Schopfloch-Oberiflingen: Günter Heschke ist seit 65 Jahren Mitglied der CDU

Bei einem Besuch in der Tagespflege Sonnenschein in Oberiflingen würdigte Katrin Schindele die 65-jährige CDU-Mitgliedschaft von Günter Heschke.
Ein herzlicher und wertschätzender Austausch führte die Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende des CDU-Kreisverbandes Freudenstadt, Katrin Schindele, in die Tagespflege Sonnenschein nach Oberiflingen. In offener und freundlicher Atmosphäre nahm sich die Abgeordnete Zeit für persönliche Gespräche mit den Tagespflegegästen, dem Betreuungsteam sowie den Verantwortlichen der Einrichtung, wie der CDU-Kreisverband mitteilt.