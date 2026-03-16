Ehrung in Schopfloch-Oberiflingen: Günter Heschke ist seit 65 Jahren Mitglied der CDU

Bei einem Besuch in der Tagespflege Sonnenschein in Oberiflingen würdigte Katrin Schindele die 65-jährige CDU-Mitgliedschaft von Günter Heschke.

Ein herzlicher und wertschätzender Austausch führte die Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende des CDU-Kreisverbandes Freudenstadt, Katrin Schindele, in die Tagespflege Sonnenschein nach Oberiflingen. In offener und freundlicher Atmosphäre nahm sich die Abgeordnete Zeit für persönliche Gespräche mit den Tagespflegegästen, dem Betreuungsteam sowie den Verantwortlichen der Einrichtung, wie der CDU-Kreisverband mitteilt.

„Der direkte Austausch mit den Menschen vor Ort ist mir besonders wichtig. Gerade unsere Seniorinnen und Senioren haben einen großen Erfahrungsschatz und viel zu erzählen“, betonte Schindele im Gespräch. Themen wie Pflege, gesellschaftlicher Zusammenhalt und die Bedeutung von ehrenamtlichem Engagement standen dabei im Mittelpunkt.

Ein besonderer Höhepunkt des Besuchs war die Ehrung von Günter Heschke für seine beeindruckende 65-jährige Mitgliedschaft in der CDU. Gemeinsam mit der Vorsitzenden der Senioren Union (SU) Maria Klink und Pascale Peukert, der Presse- und Internetbeauftragten der SU und politischen Wegbegleiterin Heschkes, würdigte Katrin Schindele dieses außergewöhnliche politische Engagement.

Urkunde von Merz und Hagel

Günter Heschke wurde mit einer Ehrennadel für 65-Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet und erhielt eine von Friedrich Merz und Manuel Hagel unterschrieben Urkunde. „Es ist großartig, dass manche unserer Mitglieder der CDU über so viele Jahrzehnte hinweg die Treue halten und unser Land aktiv mitgestaltet haben. Wenn man zurückblickt, was in 65 Jahren alles geschehen ist – politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich –, dann erfüllt das mit großem Respekt und Dankbarkeit. Dieses Engagement gibt Zuversicht. Und es macht deutlich, wie stolz viele CDU-Mitglieder auf ihren Beitrag für Deutschland sind“, so Schindele.

Der Besuch in der Tagespflege Sonnenschein habe einmal mehr gezeigt, wie wichtig Orte der Begegnung und des Austauschs für den gesellschaftlichen Zusammenhalt seien. Mit vielen guten Gesprächen und bleibenden Eindrücken verabschiedete sich die Abgeordnete – verbunden mit dem Dank an das Team der Tagespflege für die wertvolle Arbeit.