Ehrung in Schapbach: Seit 70 Jahren ist sie schon im Kirchenchor

Rita Schmid wurde im Rahmen der Cäcilienfeier in Schapbach für ihr jahrzehntelanges Engagement geehrt.

Bereits seit 70 Jahren singt Rita Schmid aus Bad Rippoldsau im Kirchenchor. Aus diesem Anlass wurde die Altsängerin bei der Cäcilienfeier am Samstagabend im Gasthaus Alban Sonne besonders geehrt. Zuvor hatte im Vorabendgottesdienst zum Christkönigsfest der Kirchenchor unter Leitung von Martin Schoch die heilige Messe mitgestaltet. Die Messe zelebrierten gemeinsam Pfarrer Stefan Märkl und Neupriester Daniel Schrempp, der vom Schwarzenbruch stammt und gerade wieder im Heimatort weilte. Er wird auch im Januar in der Seelsorgeeinheit tätig sein und Pater Paul Kwaang vertreten.

Mit 15 Jahren war Schmid in den Kirchenchor Bad Rippoldsau eingetreten und seither eine zuverlässige Sängerin mit einer tragenden Altstimme, betonte Sprecherin Rosemarie Preskar. 31 Jahre war Schmid auch Schriftführerin und in früheren Jahren spielte die heute 85-Jährige auch die Orgel und bei Chorfeiern die Gitarre.

Wechsel nach Schapbach

Als sich der Kirchenchor Bad Rippoldsau zum Ende des Jahres 2022 nach 192 Jahren aufgelöst hatte, war es für sie keine Frage, mit den Sängerinnen und Sängern von Bad Rippoldsau in den Kirchenchor Schapbach zu wechseln. Preskar gratulierte zu diesem besonderen Chor-Jubiläum überreichte Blumen und einen Gutschein.

Auch Pfarrer Stefan Märkl zählte zu den Gratulanten und überreichte im Namen des Diözesan-Cäcilienverbands ein Bild der heiligen Cäcilia. Des Weiteren lobte er die stolze Leistung und die langjährige Treue zum Chorgesang und wünschte Gesundheit Frieden und Gottes Segen.

Fleißige Probenbesucher geehrt

Bürgermeister Bernhard Waidele lobte den kirchlichen und kulturellen Beitrag des Kirchenchors. 70 Jahre einem Chor die Treue zu halten, sei was besonderes und er gratulierte zu diesen besonderen Jubiläum im Namen der Gemeinde. Es gab Blumen, einen Gutschein und den Wolftalkalender.

Bei der Cäcilienfeier wurden auch die fleißigsten Probenbesucher geehrt: Viermal gefehlt hatten Christa Neef und Wunnibald Lehmann. Dreimal fehlte Rosemarie Weis. Zwei Fehlproben verzeichneten Elisabeth und Adolf Neef und einmal gefehlt hatten Irmgard Müller und Luitgard Bächle während Chorleiter Martin Schoch einen lückenlosen Probenbesuch verzeichnete.