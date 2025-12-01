Ehrung in Schapbach: Seit 70 Jahren ist sie schon im Kirchenchor

Rita Schmid wurde im Rahmen der Cäcilienfeier in Schapbach für ihr jahrzehntelanges Engagement geehrt.
Bereits seit 70 Jahren singt Rita Schmid aus Bad Rippoldsau im Kirchenchor. Aus diesem Anlass wurde die Altsängerin bei der Cäcilienfeier am Samstagabend im Gasthaus Alban Sonne besonders geehrt. Zuvor hatte im Vorabendgottesdienst zum Christkönigsfest der Kirchenchor unter Leitung von Martin Schoch die heilige Messe mitgestaltet. Die Messe zelebrierten gemeinsam Pfarrer Stefan Märkl und Neupriester Daniel Schrempp, der vom Schwarzenbruch stammt und gerade wieder im Heimatort weilte. Er wird auch im Januar in der Seelsorgeeinheit tätig sein und Pater Paul Kwaang vertreten.