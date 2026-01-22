Ehrung in Rottweil: Freude über Bürgermedaille – „Das Ehrenamt ist mein Leben“

Adelinde Lipp wurde für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit die Bürgermedaille der Stadt Rottweil verliehen. Wir haben mit ihr gesprochen.
„Ehrenamt ist mein Leben. Es erfüllt mich und gibt mir ein gutes Gefühl“, schwärmt Adelinde Lipp. Auf die Frage, welche Bedeutung die Bürgermedaille für sie habe, fällt die Antwort kurz und knapp aus: „Ich habe noch gar nicht darüber nachgedacht. Ich hatte noch gar keine Zeit darüber nachzudenken, da ich schon wieder so viel zu tun hatte in den vergangenen Tagen“, gibt sie zu.