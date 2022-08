2 Karin Huonker lag das Wohl Rottweils immer am Herzen. Viele Jahre lang hat sie sich als Vorsitzende des Gewerbe- und Handelsvereins engagiert. Foto: Bantle

Karin Huonker bleibt unvergessen. Über Jahrzehnte führte sie das Lederwarengeschäft Hügel, engagierte sich viele Jahre als Vorsitzende im Rottweiler Gewerbe- und Handelsverein (GHV) und setzte sich für die örtlichen Wirtschaftsbetriebe ein.















Rottweil - Für ihr langjähriges Engagement wurde ihr von der Stadt Rottweil die Bürgermedaille verliehen, die sie noch am Krankenbett, wenige Tage vor ihrem Tod, entgegennehmen konnte. "Sie war sehr stolz und hat sich riesig gefreut", erzählt ihre Tochter Anja Bantle. Sie durfte ihr die Medaille überreichen. "Es war dann ihre Idee, die Medaille in den Grabstein einarbeiten zu lassen", erzählt Anja Bantle. Sie bedauert, dass es nicht möglich gewesen sei, dass Oberbürgermeister Ralf Broß die Medaille überreicht, da aufgrund der Pandemie nur Angehörige ins Krankenhaus kommen durften.

Karin Huonker hat Rottweil nicht nur geliebt, "sondern sie hat Rottweil gelebt", so Bantle. Karin Huonker habe sehr viel Zeit in ihre Aufgabe als GHV-Chefin investiert und sich immer um das Wohl der Einzelhändler gekümmert. "Sie hatte immer sehr gute Argumente, wenn sie etwas wollte und hat vieles einfach aus dem Bauch heraus entschieden und stets ihre Linie gefahren. Die Aufgabe hat ihr immer sehr viel Spaß gemacht", würdigte Anja Bantle das Engagement ihrer Mutter. Unermüdlich habe sie geplant. Und Aktionen, um im Gespräch zu bleiben, seien ihr stets wichtig gewesen. Der Rottweiler Spieletag sei "ihr Baby" gewesen, erinnert sich Anja Bantle. Sie habe noch so viele Ideen und Pläne gehabt, die dann durch ihre schwere Krankheit und ihren schnellen Tod jäh platzten.

Hart und emotional

An der offiziellen Verleihung der Medaillen im Juli nahmen Anja Bantle und Markus Skopek teil. "Das war für meinen Bruder und mich sehr hart und emotional", gibt Bantle zu, doch es sei schön gewesen, dass man ihrer Mutter bei der Veranstaltung nochmals gedacht habe. "Und der Eintrag ins Goldene Buch hätte ihr sicherlich auch gefallen", so Anja Bantle. Broß betonte in seiner Laudatio, dass Karin Huonker eine große Lücke in der Stadt hinterlassen habe, und dass es ihm deswegen ein großes Anliegen sei, die Laudatio zu halten.

Für die Innenstadt

Karin Huonker wurde 1956 in Lörrach geboren und wuchs in Weil am Rhein auf. Als ihre Eltern 1968 das Geschäft in der unteren Hauptstraße übernahmen, zog die Familie nach Rottweil um. Karin Huonker wuchs dann mit dem Laden auf und absolvierte hier auch ihre Ausbildung. Gemeinsam mit ihrem Bruder Hanspeter Hügel führte sie das Geschäft viele Jahrzehnte. "Karin Huonker war eine Frau, der unsere Innenstadt nicht nur am Herzen lag, sondern die in ihr auch gelebt hat. Ihr Fachgeschäft war zugleich Anlaufstelle für Kunden und Mitglieder des GHV. Mit ihrem großen Engagement in Rottweil bereicherte sie das Einzelhandelsangebot und trug maßgeblich dazu bei, die Attraktivität unserer Innenstadt zu steigern.

Familienmensch

Trotz der Belastung im Beruf und Ehrenamt war Karin Huonker aber auch ein Familienmensch durch und durch. Der Mutter zweier Kinder gelang es, beides zu schultern. Und auch den Enkeln war sie eine "ganz tolle Oma", würdigte Ralf Broß.

Meilensteine der Stadtentwicklung

Karin Huonker habe viele Meilensteine der Stadtentwicklung beeinflusst. Darunter die Neugestaltung von Rottweils Mitte, das Schweiz-Jahr 2013, die Einweihung der Nordumgehung mit Riesenrad, das Turmfest, den alljährlichen Spieltag im Sommer und den Weihnachtsmarkt – überall war sie vorne und als Impulsgeberin mit dabei. Mit großem Einsatz habe sie auch die Bewerbung um die Landesgartenschau unterstützt und sich persönlich weit über die Belange des GHV eingebracht. Sie habe die Landesgartenschau als eine große Chance für die Stadt gesehen und habe damals beim Besuch der Bewertungskommission ihre Rolle mit Bravour gemeistert, lobte der Oberbürgermeister.

Herz schlägt für Rottweil

"Man hat einfach gemerkt, dass ihr Herz für Rottweil schlägt". Ihr großer Wunsch, die Landesgartenschau noch zu erleben, war ihr leider nicht mehr vergönnt. Im November 2020 hatte sie sich im Gespräch noch hoffnungsfroh gezeigt, da es gesundheitlich wieder aufwärts zu gehen schien. "Als der Gemeinderat beschloss, Karin Huonker die Bürgermedaille zu verleihen, waren wir alle zuversichtlich, dass wir dies gemeinsam feiern können. Doch bereits Ende 2020 kehrte die Krankheit mit aller Macht zurück", bedauerte Broß. Am 11. Januar 2021 ist Karin Huonker gestorben.