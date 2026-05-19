Ehrung in Oberndorf: Ein Brückenbauer verlässt die Brücke

Der ehemalige Bürgermeister von Thierville-sur-Meuse ist in Oberndorf zu Gast – deshalb wird Claude Antion mit der Bürgermedaille der Neckarstadt ausgezeichnet.
„Bauen Sie mit fester Entschlossenheit und Zuversicht weiter an unserem gemeinsamen Werk“ – mit diesen eindringlichen Worten an BM Matthias Winter verknüpfte Claude Antion, ehemaliger Bürgermeister der französischen Partnerstadt Thierville-sur-Meuse, die Vergangenheit mit der Zukunft. Er selbst wird dabei nicht mehr in verantwortlicher Position beteiligt sein. Was er in den vergangenen mehr als zwei Jahrzehnten im Sinne einer tragfähigen Jumelage getan hat, das würdigte die Stadt Oberndorf mit der Verleihung der Bürgermedaille.