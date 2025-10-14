Ehrung in Meßstetten: Insgesamt kommen 1215 Blutspenden zusammen

Wertschätzung und Anerkennung haben die Meßstetter Blutspender erfahren.
Einmal im Jahr wird mit dem Weltblutspendetag darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig die Blutspende ist. Damit wird auch an die Spender und Spenderinnen gedacht. Begleitet hat den Tag die Aktion des Roten Kreuzes unter dem Leitsatz „#missingtype – erst wenn’s fehlt, fällt’s auf“. Die Kampagne unterstreicht die Bedeutung fehlender Blutspenden weltweit. Blutspenden seien lebenswichtig und ermöglichten erst schwerwiegende Operationen und Eingriffe.