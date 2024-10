Auch in diesem Jahr wurden zahlreiche Sportler im Sitzungssaal des Rathauses Loßburg für ihre sportlichen Leistungen des vergangenen Jahres geehrt. Bürgermeister Christoph Enderle zeigte sich stolz, die „Repräsentanten der Gemeinde“, wie er sie nannte, zu begrüßen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Ohne Ihr nachhaltiges Interesse wäre es um das Gemeinschaftsleben in unserer Gesellschaft nicht so gut bestellt. Sie stehen mit dafür ein, dass sich die Lebensqualität unserer Gemeinde weiter positiv entwickelt“, betonte er.

Körperliche und mentale Herausforderung

Enderle hob hervor, dass Sportereignisse für viele Menschen nur dann interessant seien, wenn großartige Leistungen zu erwarten sind, wenn Siege winken oder Rekorde mit nationaler oder internationaler Bedeutung aufgestellt werden. Diese Sportereignisse würden dann vor den Fernsehern oder von den Zuschauerrängen den Sportstadien und -arenen aus betrachtet. Sport habe für die Geehrten jedoch eine andere Bedeutung. „Sie stehen gewissermaßen auf der anderen Seite der Zuschauerreihe“, so Enderle. „Sie sind aktiv, für Sie ist Sport körperliche und mentale Herausforderung.“

Doch Sport sei für die Geehrten auch ein Gemeinschaftserlebnis – sofern sie sich für eine Mannschaftssportart entschieden haben. Teamgeist, Zusammenarbeit und gute Kooperation zählten hierbei. Enderle richtete den Blick auf das große Ganze: „Alle diese Verhaltensweisen sind auch im Leben außerhalb des Sports eine gute Grundlage für den Erfolg.“ Deshalb sehe er gerade im Mannschaftssport ein gutes Lernfeld für soziales Zusammenwirken im zwischenmenschlichen Bereich, am Arbeitsplatz und in der Schule. Auch ein Einzelsportler kämpfe nicht für sich allein. Auch er brauche Trainer, kritische Begleiter und ein Umfeld, das ihm mit Rat und Tat zur Seite stehe.

Kunstrasenfeld und Sporthalle müssen warten

Der Bürgermeister versprach: „Damit auch weiterhin optimale Trainingsmöglichkeit in unseren Sporteinrichten zur Verfügung stehen, werden wir die Vereine nicht allein lassen.“ Was in den finanziellen Kräften der Kommune stehe, werde auch weiterhin geleistet. „Wenn wir auch nicht mehr so kräftig sind“, ergänzte er mit Blick auf die Finanzen der Gemeinde. Der Bau einer neuen Sporthalle mit besseren Böden und mehr Platz müsse noch warten. Auch sei die Gemeinde an einem zentralen Kunstrasenfeld und verbesserten Trainingsmöglichkeiten für die Leichtathleten dran. „Es wird zur Umsetzung aller Vorhaben länger dauern als geplant.“

Lob für Trainer, Betreuer, Eltern und Vereine

Alfred Schweizer, Präsident des Sportkreises Freudenstadt, richtete ebenfalls Worte des Lobes an die Geehrten, aber auch an diejenigen, die die Sportler zu diesen Leistungen und Erfolgen brachten: Trainer, Betreuer, Eltern und Vereine.

Die Vereine müssten ein wachsames Auge im Bereich der Jugendarbeit haben, denn die Jugend von heute sei die Zukunft der Vereine von morgen, so Schweizer. Eine gute Jugendarbeit zahle sich aus, „vor allem aber ist sie für die Entwicklung unserer Jugend ein unverzichtbarer Bestandteil, der von Kommunen und Staat in der Form und Umfang so nicht geleistet werden kann“.

Die Geehrten

Einzelsportler

Leon Staffier (TSV Freudenstadt, Abteilung Judo: erster Platz Bezirksmeister U11m/Gewicht 23,7 kg und erster Platz Südwürttembergischer Meister U11m/Gewicht 22,2 kg), Erich Botta (Bundesmeisterschaften: zweiter Platz jagdliches Flinte schießen), Florian Haid (Skiclub Loßburg: erster Platz Württembergische Bestenliste Block Sprint Sprung 100 m, 80 m Hürden, Weitsprung, Hochsprung, Speerwerfen), Nele Schaber (Skiclub Loßburg: erster Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 10 km mit Mannschaft, dritter Platz Deutsche Cross-Meisterschaft mit Mannschaft), Michael Pohl (Skiclub Loßburg: zweiter Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 10 km mit Mannschaft).

Mannschaften

TTC Loßburg Jungenmannschaft (Aufstieg von der Kreisliga A in die Bezirksliga): Simon Blumenstock, Danny Haist, Simon Keller, Benjamin Sion, Sebastian Blumenstock, Dominik Wendel; TTC Loßburg Nachwuchsmannschaft (Vizemeister Bezirksliga): Luis Schlotter, Luca Giebler, Sebastian Blumenstock, Matty Merz, Jonas Brück; TC Loßburg (Platz Junioren U18 Bezirksstaffel): David Hartmann, Lukas Jung, Leon Jung, Finn Heinzelmann, Matty Fahrner.