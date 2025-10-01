Ehrung in Loßburg: Blutspender als „stille Helden der Gesellschaft“

31 Spender wurden bei der Blutspenderehrung im Rathaus Loßburg ausgezeichnet – darunter auch zwei, die bereits 125-mal Blut gespendet haben.

31 Blutspender wurden im Loßburger Rathaus von Bürgermeister Christoph Enderle und den Ortsvereinen Loßburg und Wittendorf des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) für ihre Blutspenden geehrt. Urkunden und Ehrennadeln erhielten alle, die bereits zehn-, 25-, 50-, 75-, 100- oder 125-mal Blut gespendet haben. Dabei konnten insgesamt 1425 Blutkonserven zur Verfügung gestellt werden, betonte Enderle.

Auf jeweils 125 Blutspenden brachten es Reinhold Heinzelmann und Walter Schuler. Unter großem Beifall nahmen beide ihre Blutspenderehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 125 entgegen.

Solidarität, Menschlichkeit und Verantwortung

Zur Seite standen Enderle die DRK-Ortsvereinsvorsitzenden Frank Vogel aus Loßburg und Walter Morlock aus Wittendorf. Für Enderle sind Blutspender „die stillen Helden“ der Gesellschaft. Für sie seien Solidarität, Menschlichkeit und Verantwortung wichtig. Die Spender trügen mit jeder Spende zur Idee der Menschlichkeit über alle Grenzen hinweg bei, die Henry Dunant vor mehr als 150 Jahren mit dem Roten Kreuz begründet habe, sagte Enderle.

Blut spenden heiße Leben schenken. Rund 15 000 Blutspenden würden täglich in Deutschland benötigt, um Patienten, die von Leukämie, Krebs, schwereren Operationen oder Unfällen betroffen sind, zu helfen. Immer noch könne kein Labor der Welt, kein medizinischer Fortschritt menschliches Blut herstellen. Die klare Botschaft laute: „Blut ist nicht ersetzbar.“ Es zähle jede Blutspende.

Ehrennadeln und Urkunden

Für Enderle bleibe Blutspenden eine der schönsten Formen der Nächstenliebe. Er appellierte an die Geehrten, Menschen für eine Blutspende zu motivieren. Denn die Spenderzahl gehe zurück. Sicher sei: Wer mit dem Blutspenden begonnen habe, bleibe meist viele Jahre dabei.

Im Namen der Gemeinde und des DRK dankte er ebenso allen Helfern und Unterstützern für deren Mitwirkung. Als Dankeschön gab es neben Ehrennadeln und Urkunden ein Glas Wein und ein stärkendes Vesper vom DRK. Wer Gutes tut, habe auch Gutes verdient, sagte Enderle.

442 Konserven für die Blutbank

Vogel vom DRK-Ortsverein Loßburg dankte Margit Haug und dem Küchenteam für die Unterstützung während der Blutspendetermine. Das habe ebenfalls zum Gelingen der Blutspenden beigetragen.

2024 seien 442 Konserven zur Blutbank nach Baden-Baden geschickt worden. Beim Blutspendetermin am 7. Januar seien 273 Spendenwillige, davon 17 Erstspender, verzeichnet worden, am 30. Juli 262 Spendenwillige und 14 Erstspender. Der nächste Blutspendetermin ist am Mittwoch, 15. Oktober, ab 14.30 Uhr in der Wittendorfer Laiberghalle.

Geehrte Blutspender

Zehnte Spende

Berthold Bader (Betzweiler-Wälde), Benjamin Braunschweiger (Schömberg), Silke Graf (Betzweiler-Wälde), Chris Haug (Wittendorf), Florian Haug (Loßburg), Kim Öhrlein (Wittendorf), Dirk Roscher (Lombach), Andreas Schrempp (Loßburg), Axel Wagener (Lombach), Manuel Zappe (Loßburg).

25. Spende

Katharina Marie Deger (Loßburg), Eduard Dölker (Betzweiler-Wälde), Harry Kaul (Loßburg), Esther Schwenk (Loßburg), Ann-Sophie Ziegler (Lombach).

50. Spende

Tobias Burkhardt (Loßburg), Ulrike Donath (Betzweiler-Wälde), Doris Heinzelmann (Loßburg), Kathrin Herbstreuter (Betzweiler-Wälde), Helga Stockburger (Loßburg), Udo Trick (Lombach).

75. Spende

Gertrud Franz (Wittendorf), Jochen Matern (Loßburg), Jürgen Pfau (Loßburg), Arno Schmider (Betzweiler- Wälde), Frank Stöffler (Wittendorf), Katja Walz (Sterneck).

100. Spende

Uli Adrion (24-Höfe), Gunther Gapp (Loßburg).

125. Spende

Reinhold Heinzelmann (Loßburg), Walter Schuler (Lombach).