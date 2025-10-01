Ehrung in Loßburg: Blutspender als „stille Helden der Gesellschaft“

31 Spender wurden bei der Blutspenderehrung im Rathaus Loßburg ausgezeichnet – darunter auch zwei, die bereits 125-mal Blut gespendet haben.
31 Blutspender wurden im Loßburger Rathaus von Bürgermeister Christoph Enderle und den Ortsvereinen Loßburg und Wittendorf des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) für ihre Blutspenden geehrt. Urkunden und Ehrennadeln erhielten alle, die bereits zehn-, 25-, 50-, 75-, 100- oder 125-mal Blut gespendet haben. Dabei konnten insgesamt 1425 Blutkonserven zur Verfügung gestellt werden, betonte Enderle.