Ehrung in Lörrach: Bürger entscheiden bei der Sportlerwahl online mit

Bei der Ehrung der Sportler des Jahres setzt die Stadt Lörrach wie in den Vorjahren auf die Öffentlichkeit.
Die Stadt Lörrach würdigt auch in diesem Jahr wieder herausragende sportliche Leistungen. Neben den Stimmberechtigten in den Sportvereinen, der lokalen Sportpresse und den Gemeinderatsfraktionen sind auch die Bürger eingeladen, über die Preisträger abzustimmen. Die Online-Abstimmung ist vom 27. Februar bis einschließlich 15. März auf der städtischen Internetseite aktiv geschaltet. Die Sportlerehrung findet am 20. März statt.