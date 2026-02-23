Ehrung in Lörrach: Bürger entscheiden bei der Sportlerwahl online mit

Bei der Ehrung der Sportler des Jahres setzt die Stadt Lörrach wie in den Vorjahren auf die Öffentlichkeit.

Die Stadt Lörrach würdigt auch in diesem Jahr wieder herausragende sportliche Leistungen. Neben den Stimmberechtigten in den Sportvereinen, der lokalen Sportpresse und den Gemeinderatsfraktionen sind auch die Bürger eingeladen, über die Preisträger abzustimmen. Die Online-Abstimmung ist vom 27. Februar bis einschließlich 15. März auf der städtischen Internetseite aktiv geschaltet. Die Sportlerehrung findet am 20. März statt.

Bereits zum dritten Mal gibt es die Möglichkeit, für die Sportler abzustimmen. Aufgrund der großen Resonanz wird diese Option der Abstimmung für die Bürger beibehalten. Die bis zum 15. März abgegebenen Stimmen der Öffentlichkeit werden prozentual den Stimmen der anderen stimmberechtigten Personen und Institutionen angerechnet. Die Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt am 20. März bei der Ehrungsfeier in der Sport- und Mehrzweckhalle Hauingen. Finanziell unterstützt wird die Sportlerehrung durch die Sportgeschäfte Sportmüller und Decathlon in Lörrach sowie die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, die einen zusätzlichen Preis für die Mannschaft des Jahres stellt. Ferner unterstützt der TV Hauingen die Ehrungsfeier organisatorisch.

Die Nominierungen für die Sportlerehrung

Nominiert in der Kategorie Sportlerin des Jahres 2025 sind: Schwimmerin Clara Schulze (TSV Rot-Weiss Lörrach), die Gewichtheberin Joyce de Koning (Kraftsportverein Lörrach), Triathletin Heidi Schmidt (Turnerschaft Langenau), und Sportschützin Anja Herzog (Schützengesellschaft Hauingen)

Snowboarder Leon Ulbricht (Ski-Club Rötteln), Gewichtheber Joel Kramer (Kraftsportverein Lörrach), Schwimmer Ammon Pannach (TSV Rot-Weiss Lörrach) und der Leichtathlet Lukas Körner (TuS Lörrach-Stetten) sind in der Kategorie Sportler des Jahres nominiert.

In der Kategorie Sportmannschaft des Jahres 2025 sind folgende Mannschaften nominiert: Die Erste Herrenmannschaft Basketball des CVJM, die U15 Badmintonmannschaft des Badminton Club Lörrach-Brombach sowie die Leichtathletik Mannschaft M50 des TuS Lörrach-Stetten.

Anerkennung der sportlichen Leistungen

„Dass Bürgerinnen und Bürger bei der Sportlerehrung online für ihre Favoritinnen und Favoriten abstimmen können, zeigt, wie groß die Wertschätzung für die Arbeit der Vereine ist. Ehrenamtliches und sportliches Engagement sind tragende Säulen unserer Gesellschaft. Vereine haben in den vergangenen Jahren weiter an Bedeutung gewonnen – sie sind längst nicht nur Orte des Trainings, sondern auch Räume der Begegnung, des sozialen Miteinanders und des kulturellen Austauschs“, wird Oberbürgermeister Jörg Lutz in der Mitteilung der Stadt Lörrach zitiert. Und weiter: „Gleichzeitig gehören auch die Zuschauerinnen und Zuschauer bei sportlichen Anlässen und Wettkämpfen, die Familien, Fans und Unterstützer fest zu diesem Gefüge. Mit ihrer Begeisterung, ihrer Treue und nun auch durch die Online-Abstimmung leisten sie einen sichtbaren Beitrag zur Ehrung und Anerkennung sportlicher Leistungen.“

Auf der Abstimmungsseite www.loerrach.de/online-abstimmung-2026 finden sich jeweils die Porträts der nominierten Sportlerinnen, Sportler und Sportmannschaften sowie die entsprechenden Abstimmungslinks. Wichtig ist es dabei, die getroffene Wahl am Seitenende der Abstimmungsseite zu speichern, damit die abgegebene Stimme auch gezählt wird.