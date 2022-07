Verbandsliga Holzhausens Janik Michel: Selbst Ailton gratuliert zu 47 Saisontoren

Holzhausens Torjäger Janik Michel hat mit 47 Treffern in 38 Spielen eine unfassbare Saison hinter sich – und krönte sich zum bundesweiten Top-Torschützen der 6. Liga. Nun will er sein Team in die Oberliga schießen.