Bei der Vertreterversammlung der „Volksbank in der Region“ wurde Gottfried Joos verabschiedet.

Auf der Tagesordnung der 53. Vertreterversammlung der „Volksbank in der Region“ stand unter Tagesordnungspunkt 7 ganz lapidar: „Verabschiedung Vorstandsmitglied Gottfried Joos“.

Natürlich war jedem der gut 200 Besucher in der Horber Rundhalle klar, dass dies nicht nur mit einem Handschlag, einem Lächeln und vielleicht noch mit einem Blumenstrauß über die Bühne gehen wird. Dass diese Verabschiedung dann wesentlich länger dauern sollte als der offizielle Teil der Veranstaltung, wunderte daher kaum jemanden.

Bevor die Grußredner ans Rednerpult treten durften, war der Losburger Frauenchor „NoLimit“ an der Reihe. Die Damen hatten ein ganzes Potpourri an Lieblingsliedern von Joos parat. Der so Geehrte bedankte sich voller Rührung bei den Sängerinnen mit herzlichen Worten und einem Spendenscheck.

31 Jahre im Vorstand

Michael Mania, langjähriger Aufsichtsratsvorsitzender und Wegbegleiter von Gottfried Joos in der Zeit der VR-Bank Dornstetten-Horb, trat dann als erster Redner ans Pult.

„Ich weiß, dass nirgends so viel gelogen wird wie bei Beerdigungen und Verabschiedungen, doch jedes Wort, das ich hier sage, ist ernst gemeint und wahr“, machte er gleich zu Beginn seiner Rede deutlich.

Von den Vorstandskollegen gabs zum Abschied eine Schelle Foto: Peter Morlok

Mania ließ einige wichtige berufliche Stationen von Joos, der 31 Jahre im Vorstand der VR-Bank war und 15 Jahr davon als Vorstandsvorsitzender die Geschicke des genossenschaftlichen Geldinstitutes leitete, Revue passieren.

Eine „Schelle“ als Präsent

„Und bei allem haben Sie strategischen Weitblick bewiesen, ausschließlich zum Wohl Ihrer Kunden gearbeitet und Ihre eigenen Interessen hinten angestellt“, erinnerte sich Mania, dessen Frau einst sagte: „Der Herr Joos, das ist ein ganz feiner Kerl.“ „Und dem schließe ich mich an“, betonte Mania am Ende seiner Laudatio.

Der Loßburger Damenchor NoLimits umrahmte den Abschied von Gottfried Joos musikalisch Foto: Peter Morlok

„Von uns, deinen Vorstandskollegen, bekommst du, lieber Gottfried, eine Schelle“, sagte wenig später Bankvorstand Jörg Stahl mit spitzbübischem Unterton, da er wusste, dass eine Schelle auch ein anderer Ausdruck für eine Backpfeife sein kann. In diesem Fall war es aber eine echte Schelle, die Joos einmal als das Whatsapp früherer Zeiten bezeichnete. Es war die Glocke, mit der er noch während seiner Lehrzeit genossenschaftliche Angebote im Stil eines Dorfbüttels in der ländlichen Gegend ausgerufen hat und die er nun mit in seinen wohlverdienten Ruhestand nehmen darf.

„Danke, das war’s“ die letzten drei Worte von Gottfried Joos, die den Abschied auf den Punkt brachten.

Besondere Ehrung

Medaille

Vom Verband bekam Gottfried Joos die Raiffeisen-Schulze-Delitzsch-Medaille. Dies ist die höchste Auszeichnung der genossenschaftlichen Organisation in Deutschland, die immer nur maximal 100 Personen vom Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverband verliehen wird.