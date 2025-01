Aus den Händen von Ortsvorsteher Hans-Peter Alf erhielt er die Ehrennadel des Städtetages für 20-jähriges kommunalpolitisches Engagement.

Tobias Burkard wurde erstmals im Jahr 2004 für die Freien Wähler in den Ortschaftsrat gewählt. Seitdem hat sich der Familienvater und gelernte Industriemeister bei zahlreichen Projekten als Entscheidungsträger mit eingebracht, etwa bei der Entwicklung der Biogasanlage, beim Ausbau und der Erneuerung der Bühlinger Straße sowie beim Anbau der Gymnastikhalle.

Während Burkards Engagement im Ortschaftsrat wurde auch das Rathaus saniert, seitdem ist die Ortschaftsverwaltung barrierefrei und verfügt über einen Bürgersaal, der auch als Proberaum dem Musikverein Hausen dient.

Die Lebensqualität verbessern

Beim „Projekt Leuchtturm“, einem Wettbewerb des Staatsanzeigers zum Thema Bürgerbeteiligung, konnte Burkard als Mitglied des Ortschaftsrats dazu beitragen, dass Hausen zu einem der fünf Gewinner des Wettbewerbs wurde. Mit einer Bürgerbefragung zur Wohnortqualität konnte man 96 andere Projekte von Wettbewerbsteilnehmern hinter sich lassen und die Jury überzeugen.

Mit dem Gewinn setzte sich der Ortschaftsrat anschließend mit seinen Kollegen für eine Verbesserung der Lebensqualität in Hausen ein. So konnten damals zahlreiche Sitzbänke in und um Hausen errichtet werden. Eine besondere Herzensangelegenheit war Burkard stets die Entwicklung von Wohngebieten. Hierbei war es ihm ein Anliegen, Bausünden, die vom charakteristischen Dorfbild abweichen, zu verhindern.

„Ortschaftsrat Tobias Burkard hat sich in 20 Jahren stets mit Nachdruck für die Belange Hausens eingesetzt. Für sein langjähriges Engagement gebührt ihm Respekt und Anerkennung“, sagte Ortsvorsteher Hans-Peter Alf. Im Namen des Städtetags Baden-Württemberg überreichte er die Ehrennadel samt Urkunde sowie ein Weinpräsent der Ortschaft Hausen.