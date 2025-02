Vier einzigartige Mitarbeiter werden bei der Firma Mauch Ausbau und Fassade in Dunningen für ihre außergewöhnliche Betriebstreue und ihren engagierten Einsatz geehrt.

Wolfgang und Sandra Mauch sprachen ihren Dank aus und überreichten Urkunden und als besondere Wertschätzung Goldbarren, welche den Wert der einzelnen Mitarbeiter symbolisieren.

„Es ist ein Privileg für uns, Berni, Thomas, Kai und Ralf als einzigartige Mitarbeiter in unserem Team zu haben“, betonen die beiden. Es wurden Thomas Haldenwanger, Bernhard Haldenwanger, Kai Haller und Ralf Müller geehrt.

Thomas Haldenwanger ist seit 30 Jahren im Betrieb. Begonnen hat er noch zu den Zeiten, als im Akkord mit Gips verputzt wurde. In all den Jahren hat er eine Vielzahl von Azubis mit ausgebildet. Thomas beherrscht als einer der wenigen auch noch alte Stuckateurtechniken, wie zum Beispiel den Kellenwurf. Sein größtes Hobby ist die Vogelzucht. Damit hat er schon unzählige Erfolge und es zum Deutschen Meister geschafft.

Insgesamt fast ein Jahrhundert Firmentreue

Auch sein Bruder Bernhard Haldenwanger ist seit 30 Jahren mit dabei. „Bernhard ist unglaublich flexibel einsetzbar“, sagt Sandra Mauch. Da er ursprünglich die Ausbildung zum Maler erfolgreich abgeschlossen hat, übernimmt er sämtliche Maler und Tapezierarbeiten, sowie zusätzlich alle anfallenden Stuckateurarbeiten welche er sich schon vor vielen Jahren angeeignet hat.

Kai Haller hat vor 25 Jahren im Unternehmen mit der Ausbildung zum Stuckateur angefangen. Diese hat er als erster Kammersieger erfolgreich abgeschlossen. Er arbeitet hauptsächlich im Bereich Trockenbau/Akustik – und da sehr präzise und sauber, wie in der Feierstunde betont wurde. Natürlich beherrsche er auch alle anderen Stuckateurarbeiten. „Wir sind immer wieder beeindruckt von seinen Problemlösungsfähigkeiten“, heißt es.

Ruhig und gewissenhaft

Ralf Müller ist gelernter Maurer und seit 12 Jahren in der Firma. Er ist in der Regel im Team mit Kai Haller im Bereich Trockenbau auf den Baustellen unterwegs. „Es ist bemerkenswert, wie ruhig und sehr gewissenhaft er all seinen Kollegen zuarbeitet“, sagt die Chefin.

Die Firma wolle damit würdigen „wie wichtig uns jeder einzelne mit seiner Persönlichkeit und Teamfähigkeit ist“.